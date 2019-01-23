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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA / Fotoğraf: Twitter
23.01.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

‘Sinan Selen’in göreve gelmesini iyi okumak gerekir’

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‘Sinan Selen’in göreve gelmesini iyi okumak gerekir’

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım , Sinan Selen’in Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcılığına getirilme sürecinin iyi okunması gerektiğini söyledi. Yıldırım, “İkili ilişkilerin bu kadar iç içe geçmiş ve çok yönlü olması, hem fırsatları hem bazı sınamaları beraberinde getirmektedir” dedi.

 TÜRKİYE Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma (TEPSAM) Başkanı Başkanı Teoman Yıldırım, BfV Başkan Yardımcılığına Sinan Selen’in getirilmesini değerlendirdi. Avrupada en kalabalık Türk nüfusunun Almanya’da olduğunu belirten TEPSAM Başkanı Yıldırım, şunları söyledi: “Almanya’da ilk kez göçmen kökenli biri, ülkenin iç istihbarat biriminde iki numaraya yükselerek önemli bir pozisyona gelmiş durumda. Almanya’da Türklerin önemli bir yeri söz konusu. Türkiye kökenli Sinan Selen’in göreve gelmiş olması, ülkeler arasında istihbarat servislerinin ortak projelere imza atacağının bir göstergesi. Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük diasporası Almanya’da. 4 milyon civarında vatandaş ve soydaşımız orada yaşıyor. Almanya da Türkiye için önemli. Çünkü Türkiye’ye en çok turist Almanya’dan geliyor. Ticaret hacmi de göz önünde bulundurulduğunda, iki ülkenin ticari ilişkileri büyük önem arz ediyor.”

‘MÜTTEFİKLİK KONUSUNDA AVANTAJ’
“Türkiye ile Almanya’nın derin ve stratejik müttefikliği bir süredir ağır bir süreçten geçiyordu. BfV Başkan Yardımcılığına Sinan Selen’in getirilmesiyle Almanya’da bulunan terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye iade edilmesi tekrardan gündeme gelebilir. Türkiye’nin bekasını hedef alan terör örgütleri Almanya’yı bir sığınma merkezi olarak görüyor. İç istihbarattan sorumlu ikinci ismin bir Türk olması, Türk-Alman ilişkilerinde stratejik müttefiklik konusunda bir avantaj.
Şu aşamadan itibaren Alman istihbaratının Türkiye’de olası her tür faaliyetine de dikkat etmek gerekir. Alman istihbaratı Almanya’daki Türklerin yaptığı her şeyi kontrol etmedi ve içlerine sızamadı. Bu amaçla Sinan Selen’in göreve getirilmiş olması Almanya’nın Türkleri kontrol etmesi için de yapılmış olabilir.

‘İLİŞKİLER ÇOK YÖNLÜ’
“Soğuk Savaş döneminde özellikle 1970’li yıllarda hem Batı Almanya hem de Doğu Almanya istihbaratlarının Türkiye’de hangi grupları desteklediği ve ne tür operasyonlar yaptığı, PKK’nın ilk kuruluş günlerinden beri Alman istihbaratıyla hangi ilişkileri kurduğu, son olarak da FETÖ-Alman istihbaratı arasındaki ilişkiler göz önüne alındığında, Sinan Selen’in göreve getirilmiş olması sürecini iyi okumak gerekir. İkili ilişkilerin bu kadar iç içe geçmiş ve çok yönlü olması, hem fırsatları hem bazı sınamaları beraberinde getirmektedir.”

‘NASIL BİR DURUŞ SERGİLEYECEK?’
“Sinan Selen, sığınmacı krizinin zirve yaptığı 2016’da Türkiye ile terörizmle mücadele ve sığınmacılar konusundaki iş birliğinin ön çalışmalarını yapmak üzere özel temsilci olarak görevlendirilmişti. Fakat FETÖ terör örgütü liderinin iadesi sürecine karşı çıkmış bir isim kendisi. Almanya-Türkiye ilişkilerinde terörizmle mücadele konusunda uzman olan bir isim olarak Sinan Selen’in bir Almanya memuru mu yoksa Türkiye kökenli bir isim olarak mı duruş sergileyeceği çok önemli.”

 

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