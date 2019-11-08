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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
08.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

‘Şimdi İstanbul’da ev almanın tam zamanı’

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‘Şimdi İstanbul’da ev almanın tam zamanı’

Almanya’da doğup büyüyen ve 12 yıldır İstanbul’daki gayrimenkul firmalarına danışmanlık hizmeti veren Ahmet Temeltaş, Türkiye’de konut yatırımı yapmak isteyen Avrupalı Türkler için şu an en cazip dönem olduğunu söyledi.

‘GÜVENİLİR’, ‘hemen tapu’ ve ‘hemen teslim’ gibi projelerin Avrupa’da yaşayan Türkler tarafından tercih sebebi olduğunu belirten Temeltaş, “İstanbul’da şu an gayrimenkul yatırımı için büyük fırsatlar var” dedi. Kur etkisi nedeniyle yaklaşık yüzde 30, yüzde 40 daha uygun fiyata ev alınabileceğini anlatan Temeltaş, fiyatların artabileceği konusunda uyardı: “İstanbul her zaman Türklerin gözdesi oldu. Özellikle yeni jenerasyon Türkiye’de yatırım için daha çok İstanbul’u tercih ediyor. Son 1 yılda kurdaki artış nedeniyle maliyetler çok arttı. Ancak bu, henüz satış fiyatlarına yansımadı. Son 1 yılda yeni başlayan proje sayısı da çok az. Eldeki stoklar bazı bölgelerde erimeye başladı. Bu yüzden şu an özellikle İstanbul’dan gayrimenkul almak için çok doğru zaman. Stoklar eridikçe fiyatlar da çıkacaktır. Avrupa’da yaşayan bir vatandaşımız geçen yıl 100 bin Euro olan bir evi, bu yıl 60 bin Euro’ya alabilir. Özellikle peşin alımlarda ciddi avantajlar var.”

‘DOĞRU ZAMAN, DOĞRU YERDE’
“Avrupa’da yaşayan Türkler bilinçsiz yatırımlar yüzünden zarar ettiler. Artık daha bilinçliler, iyi araştırıyorlar ve tapusuz, güvencesiz gayrimenkulleri almıyorlar. Yatırımlarını mutlaka güçlü firmalar ve güvenilir projelerden yapmaları gerekir. Devletin bir iştiraki olan Emlak Konut GYO ortaklı projeler, tapusu hazır ‘hemen teslim’ projeler gibi. Tabi projenin kira getirisinin iyi olması ve değer kazanacak bölgelerde olması da önemli. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata yapılan yatırım her zaman kazandırır. Gelişen bölgelere, yani devlet yatırımlarının çok olduğu bölgelere yatırım yapılmasını tavsiye ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul projesi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler, özellikle Avrupa yakasını ve özellikle bu bölgelere yakın olan Başakşehir, Bahçekent, Bahçeşehir, Ispartakule gibi bölgeleri oldukça cazip hale getiriyor.”

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