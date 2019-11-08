‘Şimdi İstanbul’da ev almanın tam zamanı’
Almanya’da doğup büyüyen ve 12 yıldır İstanbul’daki gayrimenkul firmalarına danışmanlık hizmeti veren Ahmet Temeltaş, Türkiye’de konut yatırımı yapmak isteyen Avrupalı Türkler için şu an en cazip dönem olduğunu söyledi.
‘GÜVENİLİR’, ‘hemen tapu’ ve ‘hemen teslim’ gibi projelerin Avrupa’da yaşayan Türkler tarafından tercih sebebi olduğunu belirten Temeltaş, “İstanbul’da şu an gayrimenkul yatırımı için büyük fırsatlar var” dedi. Kur etkisi nedeniyle yaklaşık yüzde 30, yüzde 40 daha uygun fiyata ev alınabileceğini anlatan Temeltaş, fiyatların artabileceği konusunda uyardı: “İstanbul her zaman Türklerin gözdesi oldu. Özellikle yeni jenerasyon Türkiye’de yatırım için daha çok İstanbul’u tercih ediyor. Son 1 yılda kurdaki artış nedeniyle maliyetler çok arttı. Ancak bu, henüz satış fiyatlarına yansımadı. Son 1 yılda yeni başlayan proje sayısı da çok az. Eldeki stoklar bazı bölgelerde erimeye başladı. Bu yüzden şu an özellikle İstanbul’dan gayrimenkul almak için çok doğru zaman. Stoklar eridikçe fiyatlar da çıkacaktır. Avrupa’da yaşayan bir vatandaşımız geçen yıl 100 bin Euro olan bir evi, bu yıl 60 bin Euro’ya alabilir. Özellikle peşin alımlarda ciddi avantajlar var.”
‘DOĞRU ZAMAN, DOĞRU YERDE’
“Avrupa’da yaşayan Türkler bilinçsiz yatırımlar yüzünden zarar ettiler. Artık daha bilinçliler, iyi araştırıyorlar ve tapusuz, güvencesiz gayrimenkulleri almıyorlar. Yatırımlarını mutlaka güçlü firmalar ve güvenilir projelerden yapmaları gerekir. Devletin bir iştiraki olan Emlak Konut GYO ortaklı projeler, tapusu hazır ‘hemen teslim’ projeler gibi. Tabi projenin kira getirisinin iyi olması ve değer kazanacak bölgelerde olması da önemli. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata yapılan yatırım her zaman kazandırır. Gelişen bölgelere, yani devlet yatırımlarının çok olduğu bölgelere yatırım yapılmasını tavsiye ediyoruz. İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul projesi, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler, özellikle Avrupa yakasını ve özellikle bu bölgelere yakın olan Başakşehir, Bahçekent, Bahçeşehir, Ispartakule gibi bölgeleri oldukça cazip hale getiriyor.”
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