Sigortadan para almak için 7 yılda 14 kaza yapmış
Berlin’de, 29 yaşındaki Salam J. adlı sanık, kaza yaparak geçimini sağlamakla yargılanıyor. Yedi yılda tam 14 kez kaza yapan sanık, kasten kaza yaparak sigortalardan haksız yere para sızdırmakla yargılandığı davada suçlamaları kabul etmedi.
SON yedi yıldır sürekli kazaya karışan Salam J. kazalar sonrası otomobillerinde meydana gelen hasarlar için toplam 67 bin Euro para elde etti. Okulunu terk ettiği için diploması ve bir mesleği olmayan sanık, 2012 yılından beri çok sayıda kaza yaptı. Salam J., sürücülerin trafikte hatasını kollamak ve onların bir anlık gafletinden yararlanmakla suçlanıyor.
HEDEF PARKTAN ÇIKAN SÜRÜCÜLER
Salam J. özellikle şerit değiştiren veya parktan çıkan sürücülerin otomobillerine kasten çarpmakla itham ediliyor. Yedi yılda 14 kez kasten kaza yapmakla yargılanan sanık, yapılan ilk duruşmada kendisine yönelik suçlamaları kabul etmedi. Kazaları kasten yapmadığını belirten Salam J.’nin yargılanmasına yarın devam edilecek.
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