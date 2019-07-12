Sığınma başvurusu reddedilince otomobillere saldırdı
Almanya’da bir mülteci, sığınma başvurusu reddedilince elindeki sopayla otomobillere saldırarak camlarını kırdı.
Olay Almanya’nın Augsburg şehrinde meydana geldi. Uzun süredir sığınma başvurusu yapan ve reddedilen mülteci, tek tek otomobillerin camlarını kırdı. Daha sonra arabaların üstüne çıkarak camları kırmaya devam etti.
HASAR 50 BİN EURO
Saldırganın görüntüleri olay yerinde bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, otomobillerde oluşan hasarın yaklaşık 50 bin Euro olduğunu duyurdu.
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