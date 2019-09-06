Senatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSenatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'
GeriAvrupa Senatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
06.09.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Senatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Senatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'

TBB, Berlin Eğitim Senatörlüğü'ne mektup yazarak Berlin Johanna Eck Okulu Müdürü Mengü Özhan Erhard'ın Türk kökeninden dolayı mı görevden alınıp alınmadığının açıklanmasını istedi.

BERLİN Johanna Eck Okulu Müdürü Mengü Özhan Erhard'ın eğitim yılının hemen başında ani bir kararla ve somut bir gerekçe gösterilmeden görevinden alınması tartışmalarına Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) de katıldı. TBB, Berlin Eğitim Senatörlüğü'ne mektup göndererek Müdür Mengü Özhan Erhard'ın etnik kökeninden dolayı görevine son verildiği iddialarına açıklık getirilmesini istedi.

Senatörlük söylentilere son vermeli: Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı

KAMUOYU AYDINLATILSIN
TBB, senatörlüğe gönderdiği mektupta, müdürün görevden alınmasıyla ilgili tartışmaların son bulunması için senatörlüğün kamuoyunu aydınlatması gerektiğini de kaydetti. TBB Sözcüsü Safter Çınar “Veliler ve öğretmenler bize konuyla ilgili başvurdu. Müdürün neden görevden alındığıyla ilgili somut bir açıklama yok. Kimi veli ve okuldaki görevli öğretmenlerin etnik kökeninden dolayı müdürün görevden alındığına ilişkin kaygılarının ve kuşkularının ortadan kaldırılması için konunun tüm açıklığıyla kamuoyuna bildirilmesi gereklidir” dedi.

Senatörlük söylentilere son vermeli: Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı

YÖNETİM STİLİ GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ
2016 yılından beri Johanna Eck Okulu'nda müdür olarak görev yapan Mengü Özhan Erhard, senatörlükçe yönetim stili gerekçe gösterilerek görevden alınmıştı. Müdürün görevden alınmasına veliler ve okuldaki öğretmenlerin büyük bölümü tepki göstermişti. Kimi veli ve öğrenciler senatörlüğün önünde toplanarak müdürlerinin görevine iade edilmesini talep etmişti. Adını açıklamayan bazı öğretmenler ile veliler de müdürün etnik kökeninden dolayı görevden alındığı kuşkuları ve kaygılarını dile getirmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Senatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'
Merkel’e anket dopingi
Festival sapıkları her yerde aranıyor
Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türklerin sayısı arttı