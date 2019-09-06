Senatörlük söylentilere son vermeli: 'Müdür, Türk kökeninden dolayı mı görevden alındı'
TBB, Berlin Eğitim Senatörlüğü'ne mektup yazarak Berlin Johanna Eck Okulu Müdürü Mengü Özhan Erhard'ın Türk kökeninden dolayı mı görevden alınıp alınmadığının açıklanmasını istedi.
BERLİN Johanna Eck Okulu Müdürü Mengü Özhan Erhard'ın eğitim yılının hemen başında ani bir kararla ve somut bir gerekçe gösterilmeden görevinden alınması tartışmalarına Berlin Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) de katıldı. TBB, Berlin Eğitim Senatörlüğü'ne mektup göndererek Müdür Mengü Özhan Erhard'ın etnik kökeninden dolayı görevine son verildiği iddialarına açıklık getirilmesini istedi.
KAMUOYU AYDINLATILSIN
TBB, senatörlüğe gönderdiği mektupta, müdürün görevden alınmasıyla ilgili tartışmaların son bulunması için senatörlüğün kamuoyunu aydınlatması gerektiğini de kaydetti. TBB Sözcüsü Safter Çınar “Veliler ve öğretmenler bize konuyla ilgili başvurdu. Müdürün neden görevden alındığıyla ilgili somut bir açıklama yok. Kimi veli ve okuldaki görevli öğretmenlerin etnik kökeninden dolayı müdürün görevden alındığına ilişkin kaygılarının ve kuşkularının ortadan kaldırılması için konunun tüm açıklığıyla kamuoyuna bildirilmesi gereklidir” dedi.
YÖNETİM STİLİ GEREKÇE GÖSTERİLMİŞTİ
2016 yılından beri Johanna Eck Okulu'nda müdür olarak görev yapan Mengü Özhan Erhard, senatörlükçe yönetim stili gerekçe gösterilerek görevden alınmıştı. Müdürün görevden alınmasına veliler ve okuldaki öğretmenlerin büyük bölümü tepki göstermişti. Kimi veli ve öğrenciler senatörlüğün önünde toplanarak müdürlerinin görevine iade edilmesini talep etmişti. Adını açıklamayan bazı öğretmenler ile veliler de müdürün etnik kökeninden dolayı görevden alındığı kuşkuları ve kaygılarını dile getirmişti.
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