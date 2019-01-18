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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: AFP
18.01.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Seehofer durmuyor! ‘Sınır dışı edilecekleri cezaevinde tutalım’

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Seehofer durmuyor! ‘Sınır dışı edilecekleri cezaevinde tutalım’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, sığınma talebi kabul edilmeyip sınır dışı edilme kararı verilen yabancıların ortadan kaybolmalarını önlemek için cezaevinde tutulmalarını istiyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Horst Seehofer, koalisyon ortağı diğer iki partinin temsilcilerine bilgi vermeden bu yönde bir tasarı hazırlığına başladı bile. Eğer tasarı yasallaşıp yürürlüğe girerse, artık sınır dışı edilme kararı alınan yabancılar bir suçlu gibi sınır dışı edilene kadar hapiste tutulacak. Alman basınında yer alan haberlere göre Seehofer, böylece sınır dışı kararı verilen mültecilerin hem ortadan kaybolmasını hem de terör örgütleriyle bağlantı kurmalarının önüne geçmeyi amaçlıyor. Bir diğer amaç da sınır dışı etmelerde yabancılar dairesinin yükünü hafifletmek.

ANAYASAL HAK İHLALİ
SPD İç İşleri Politikaları Sözcüsü Burkhard Lischka, “Bakan Seehofer’in sınır dışı etme problemini çözmek için gösterdiği çabayı anlıyorum. Ama yeni yöntemler bulmak yerine var olanların eksikliğini giderirsek bu konuda daha başarılı oluruz” sözleriyle Seehofer’in başlattığı çalışmaya karşı olduğunu belirtti.
Yeşiller Federal Meclis milletvekili ve Uyum Politikaları Sözcüsü Filiz Polat, “Seehofer anayasal hakkı ihlal etmek istiyor” derken, FDP Federal Meclis Grup Başkan Yardımcısı Stephan Thomae ise, “Seehofer ülkenin temel hukuk ilkelerini çiğnemek için sınır dışı konusunu kullanıyor” dedi.

 

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