Seçmen kütüğünde isminize baktınız mı
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, yurt dışındaki vatandaşların demokratik haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için seçmen kütüklerini kontrol etmelerini isteyerek, ismi bulunmayanlar için son tarihin 12 Mayıs olduğunu hatırlattı.
BAŞBAKAN Yardımcısı Çavuşoğlu, 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışı seçmenlerin oy verme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurt dışındaki seçmenlerin ilk oylarını 7 Haziran’da kullanacağını ifade eden Çavuşoğlu, vatandaşların demokratik haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için seçmen kütüklerini kontrol etmeleri gerektiğini vurguladı.
Çavuşoğlu, ismi bulunmayanlar için son tarihin 12 Mayıs olduğunu hatırlatırken, “Vatandaşlarımızın bir an önce www.ysk.gov.tr adresi üzerinden veya yine YSK tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olan Yurt dışı Seçmen Mobil Uygulaması üzerinden sorgulamalarını yapmaları önemli” dedi.
60 ÜLKE, 123 TEMSİLCİLİK
Yurt dışında yaşayan vatandaşların 7 Haziran’dan 19 Haziran’a kadar 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, ayrıca 36 gümrük kapısında 7-24 Haziran tarihleri arasında oylarını kullanabileceğini anımsatan Çavuşoğlu, ikameti yurt dışında olanların seçim süreci içerisinde Türkiye’deyse yurt dışına çıkış yapmaksızın 7-24 Haziran tarihleri arasında ilan edilen 36 gümrük kapısında oylarını kullanabileceklerini bildirdi.
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