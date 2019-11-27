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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.11.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Seçim öncesi ağır suçlama: ‘Antisemitizmle mücadele uydurma’

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Seçim öncesi ağır suçlama: ‘Antisemitizmle mücadele uydurma’

İngiltere’de 12 Aralık seçimleri öncesi Yahudiler, İşçi Partisi’ni antisemitizmle Müslümanlar da Muhafazakar Parti’yi İslamofobiyle yeterince mücadele etmemekle suçladı.

İNGİLTERE ve Kuzey İrlanda Birleşik Sinagogu Hahambaşı Ephraim Mirvis, Times gazetesinde yayımlanan yazısında, İşçi Partisi yönetiminin parti içinde antisemitizmle mücadele ettiği iddiasının uydurma olduğunu öne sürdü. Gelinen noktanın parti liderliğinin başarısızlığı olduğunu savunan Mirvis, “Yukarının onayıyla yeni bir zehir İşçi Partisi’nde kök saldı” diye yazdı. Mirvis, İşçi Partisi’ne oy vermeme çağrısı yapmasa da Yahudilerden vicdanlarına göre hareket etmelerini istedi.

MÜSLÜMANLAR DA VİCDANINI DİNLEYECEK
Hahambaşının ardından Britanya Müslüman Konseyi’nden (MCB) de açıklama yapıldı. Açıklamada, Mirvis’in sözlerine atıfta bulunularak, hangi partiden gelirse gelsin, ırkçılığın kabul edilemez olduğu ve bu konuyla yeteri kadar mücadele edilmediği kaydedildi. Müslümanların da İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, “Bu, özellikle İslamofobiye inkâr, ret ve hileyle yaklaşan Muhafazakar Parti’de akut bir meseledir. Muhafazakar Parti’nin İslamofobiye hoşgörülü yaklaştığı, toplumda artmasına izin verdiği ve bu tür bir ırkçılığın kökünü kazımak için gerekli önlemleri alamadığı birçok Müslüman tarafından çok açık bir şekilde görülmektedir” ifadesine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Müslümanların da Hahambaşı’nı dinleyeceği ve vicdanlarına göre hareket edecekleri vurgulandı.

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