‘Seçilme hakkını elde edin’
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İngiltere Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Yılmaz, yurtdışındaki Türk vatandaşlarının bulundukları ülkelerde asimile olmadan entegre olmalarını sürekli desteklediklerini, siyasi, ekonomi, kültürel hayatına katılmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.
TÜRKLERİN, yaşadıkları ülkelerde oy vermenin dışında siyasi partilere üye olarak aktif katılım sağlamaları gerektiğini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şöyle dedi: “Sadece seçmek için değil, seçilme haklarını da elde ederek aktif siyasete katılmalısınız. Diğer toplumlarla, bütün kesimlerle insan odaklı herkesle bir arada olmanız lazım. Türkiye başından beri ‘medeniyetler çatışması’ tezine karşı ve bunun aksini göstermek için çaba sarf ediyor. İnsanlık olarak bazı ortak zorluklarla karşı karşıya olduğumuza inanıyoruz. Dünya çapındaki bu tür düşüncelere ve akımlara karşı birleşmek için ortak zeminler bulmalıyız. AK Parti, kurulduğu günden beri, ‘İslam ve demokrasinin bir araya gelemeyeceği’ tezinin doğru olmadığını gösterdi.”‘IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI’
Türkiye, dünya çapındaki Müslümanların sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Şu anda çoğu Suriyeli 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Sizlerin sorunlarını çözmek, hükümetimizin, kamu görevlilerimizin önceliği. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz. Sizler, statünüzü ne kadar yükseltirseniz, bu Türkiye’nin de gücü olur. Bu toplumun etkili bir unsuru olacağız ama bunu, nereden geldiğimizi unutmadan yapacağız. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ile mücadele etmemiz lazım.”
Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin Türkiye’de emeklilik, sağlık hizmetleri ve THY’nin tatil dönemi yüksek bilet uygulamalarıyla, İngiltere’deki Türk toplumuna uygulamadığı ‘aile indirimleri’ hakkındaki şikâyetleri dinleyen Yılmaz, Ankara’ya döndüğünde ilgili kurum ve kuruluşlarla bu konular hakkında görüşüp çözüm arayacaklarını söyledi.TOPLANTIYA KİMLER KATILDI?
Londra’nın kuzeyinde İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’nde gerçekleştirilen toplantıya, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, AK Parti İngiltere Temsilcisi Abdürrahim Boynukalın, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgili, Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, MÜSİAD İngiltere Başkanı Mustafa Demir, UİD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, İngiliz Türk yatırımcılar ve Müteahhitler Birliği (ABTIC) Başkanı Kerem Yavuzarslan, Portsmouth Anadolu Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Şahin Cebeci ve Global Business Management Direktörü Nuri Bulgurcu da katıldı.
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