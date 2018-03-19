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Schwelm Eventhalle’de kemençe ve horon günü

AA
19.03.2018 - 10:55 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Schwelm kentinde, ‘Avrupa Trabzon Köprübaşılılar Kültür, Sosyal ve Dayanışma Derneği’ tarafından düzenlenen geleneksel geceye yoğun ilgi oldu.

Schwelm Eventhalle’deki etkinliğe, Türkiye ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılan yaklaşık bin kişi, kemençe ve horon eşliğinde gönüllerince eğlendi. Dernek Başkanı Ahmet Anaç, yaptığı açılış konuşmasında, bu yıl yedincisi düzenlenen geceyi geleneksel hale getirdiklerini ve yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Schwelm Eventhalle’de kemençe ve horon günü
Ahmet Anaç

Anaç, “Amacımız hemşerilerimizi bir araya getirmek, hasret gidermek, kaynaşmak, tanışmak, dayanışmaya zemin hazırlamak, aileler arası bağları güçlendirerek hep birlikte Avrupa’da memleketimizi yaşamak ve yaşatmak” dedi.

Schwelm Eventhalle’de kemençe ve horon günü
Essen Başkonsolosu Şener Cebeci

Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, yurt dışında yaşayanların geleneklerini korumasının yanı sıra birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.
Başkonsolos Cebeci, son günlerde Türk kurum ve kuruluşlarına yönelik düzenlenen provokatif saldırılara karşı vatandaşların daha duyarlı olmasını, bu tür saldırılar karşısında provake olmadan durumu güvenlik güçlerine ve konsolosluk yetkililerine bildirmelerini istedi. Yöresel yemeklerin sunulduğu etkinlikte geleneksel kıyafetler giyen dans ekipleri ile yerel sanatçılar sahne aldı.

Etiketler: Avrupa Trabzon Köprübaşılılar , Schwelm , kemençe ve horon günü , avrupadan haberler
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