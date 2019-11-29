Schönefeld Havaalanı’nda hayat normale döndü
İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduğu için seferlerin iptal edildiği Berlin’deki Schönefeld Havaalanı’nda hayat normale döndü.
HAVAALANI yönetiminden bugün iki açıklama yapıldı. Twitter’dan yapılan ilk açıklamada, inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulunduğu, uçuşlara ara verildiği ve terminalin bir bölümünün kapatıldığı, bomba imha çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca Schönefeld Havaalanı’na inmesi gereken uçakların Tegel Havaalanı’na yönlendirildiği bildirildi.
Bu açıklamadan saatler sonra ikinci açıklama geldi. Yine Twitter hesabından İngilizce ve Almanca yapılan açıklamada havaalanında tüm işlemlerin normale döndüğü, iniş ve kalkışların planlandığı gibi yapılmaya başlandığı duyuruldu. Bomba alarmı nedeniyle kaç uçağın olumsuz etkilendiği ise açıklanmadı.
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