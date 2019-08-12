Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSaldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi
GeriAvrupa Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BBC Türkçe / Fotoğraflar: Reuters
12.08.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi

Cumartesi günü Norveç’in başkenti Oslo’nun dış mahallelerindeki Al-Noor Camii’ne düzenlenen silahlı saldırıda sadece bir kişi yaralanmasının en önemli nedeninin, olay sırasında camide bulunan ve müdahalesiyle saldırganın elindeki silahı almayı başaran 65 yaşındaki Muhammed Refik olduğu belirtildi.

GÖZALTINDA bulunan 21 yaşındaki Philip Manshaus adlı saldırganın camiye girdiği esnada içeride Kuran okuduğu belirtilen Refik’in, saldırgan ateş açmaya başladığı anda yerinden fırlayarak müdahalede bulunduğu ifade edildi. BBC’nin sorularını yanıtlayan Muhammed Refik, saldırganın yan kapıdan camiye girdiğini ve girer girmez ateş açmaya başladığını söyledi. Saldırgana sol tarafından sarılarak yere düşürdüğünü anlatan Refik, daha sonra aralarında bir boğuşma yaşandığını ve o esnada saldırganın parmağını sol gözüne soktuğunu anlattı.

Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi

Olayın görgü tanıklarından Irfan Mushtaq da BBC’ye konuşurken, “Adam kapıdan içeri girdiğinde kahramanımız çok hızlı davrandı. Oturmuş Kuran okuyordu. Ayağa kalkıp teröristin üzerine doğru ilerlemeye başladı. O sırada terörist ateş açmaya devam ediyordu. Muhammed, müdahale edip silahın yere düşmesini sağladı” dedi.

Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi

Norveç basını, saldırganın sosyal medya paylaşımlarının ABD’nin El Paso kentinde ve Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde düzenlenen silahlı saldırılardan etkilenip ilham aldığının anlaşıldığını yazıyor. Norveç emniyeti ise saldırıyla ilgili başlattığı ‘terör soruşturmasına’ devam ediyor.

Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Gurbetçi aileye dehşeti yaşattılar
Saldırganın üzerine atlayarak katliamı önledi
İsveç’ten Norveç’teki cami saldırısına kınama
40 yıl öncesine döndük