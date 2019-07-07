Sahte vizeden 4 bin kişi yakalandı
Almanya İçişleri Bakanlığı, geçen yıl ülkeye sahte vizeyle giriş yapan 4 bin kişiyi yakaladıklarını açıkladı. Bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 17 artış anlamına geldiği belirtildi.
DOLANDIRICILARIN, Almanya’nın, Avrupa ve başka ülkelerdeki temsilciliklerinden yanlış bilgi ve belgelerle vize aldığı saptandı. Bunlar arasından 808 kişi giriş yaparken sınırda yakalandı ve doğrudan kendi ülkelerine geri gönderildi. Sahte bilgi ve belgelerle vize alanların büyük çoğunluğunun İran vatandaşı, Türkiye, Rusya ve Irak göçmenleri olduğu belirtildi. Bu kişilerin turistik seyahat vizesi aldığı, ancak çok sayıda bagaj ve eşyayla giriş yapmak istedikleri dikkati çekti. Sahte yollarla Alman vizesi alanların bu yılın ilk beş ayında da yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi.
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