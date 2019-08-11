Sadece yabancı olduğu için hedef seçilmişti: Kenti terk ediyor!
Bir yabancı öldürmek için yola çıkan 55 yaşındaki ırkçı Alman’ın silahından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Eritreli Bilal M., ilk kez konuştu. Bilal M., eşiyle birlikte yaşadıkları kenti terk edeceklerini söyledi.
ALMANYA’nın Waechtersbach kentinde 55 yaşındaki ırkçı bir Alman, “Bugün bir yabancı öldüreceğim” diyerek silahını alıp evden çıkmış, aracıyal giderken karşısına çıkan ilk yabancı olan 26 yaşındaki Eritreli Bilal M.’ye 6 el ateş etmişti. Bilal M. kafasından ve karnından aldığı kurşun yaralarıyla ağır yaralanmıştı. Ölümden dönen Bilal M., hastaneden taburcu oldu. Olaydan sonra artık uyuyamadığını söyleyen Bilal M., yaşananları Spiegel’e anlattı.
ARABALAR DURMADI
Meslek eğitim yerinden evine giderken olayın yaşandığını belirten Bilal M., “Yolda yürürken yüz metre kadar ilerimde bir araba durdu. Arabayı geçtikten sonra bir patlama sesi duydum. Lastik patladı sandım. Bir kurşun kafamı sıyırıp geçti. Bir kurşun da karnıma isabet edince hızla kaçmaya başladım. Arabaları durdurmak istedim ama duran olmadı. Daha sonra ambulans çağırdılar” dedi.
ŞEHRİ TERK EDECEĞİZ
Ambulans beklerken telefonla eşini arayan Bilal M. eşini korkutmamak için, “Benim başım ağrıyor, hastaneye gidiyorum. Eve gelmeyeceğim. Sen de hastaneye gel” dedi. Hanımı hastaneye geldiğinde, Bilal M. ameliyattaydı.
Bilal M. bugüne kadar sık sık ırkçı hakaretlere uğradıklarını, ancak bu olaya kadar hepsini pek dikkate almadığını kaydetti. Ancak yaşadığı bu silahlı saldırı üzerine eşiyle birlikte kenti terketmeye karar verdiklerini söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle