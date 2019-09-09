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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
09.09.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

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‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve Berlin Elçi Müsteşarı Ufuk Gezer ile birlikte tüketici elektroniği fuarı IFA 2019’u gezen Kaymakcı, Türk şirketlerinin stantlarını ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakcı, mülteciler ve AB ile yapılan anlaşmaya değindi. Göçün küresel bir mesele olduğunu belirten Kaymakcı, şunları söyledi:

“TÜRKİYE şu anda göç krizini en çok üstlenen ülke konumunda. 18 Mart 2016’da AB ile varmış olduğumuz bir mutabakat var. Bu mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. AB’nin gönüllü insani kabul programını başlatması önemli. Bu konuda iki yıldır AB’ye üye ülkeler arasındaki görüşmeler sürüyor. Ancak atılmış bir somut adım henüz yok. AB üyesi ülkelerin Türkiye’deki Suriyelilere yönelik yapması gereken mali yardımın artırılmasını istiyoruz. Hem miktar olarak hem hızlı bir şekilde aktarılmasını bekliyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi sık sık dile getiriyoruz.”

‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

AB SINIRLARINI KORUYOR
Suriye’deki gelişmelerin sonucu olarak önümüzdeki günlerde göç konusu yeniden gündeme gelebilir. Türkiye kendisinin yaratmadığı bu göç krizini Avrupa ile birlikte çözmek durumunda. Türkiye bugün, İran, Irak, Suriye sınırında sadece kendi sınırlarını korumuyor, aynı zamanda Avrupa’nın ve NATO’nun sınırlarını koruyor. Türkiye, göç konusunda bir adım attığı zaman sadece kendi üzerindeki göç yükünü değil, Avrupa’nın göç yükünü üstleniyor. Dolayısıyla tüm Avrupa ülkelerinin Türkiye gibi göç yüküne el atmaları ve Türkiye’nin üzerindeki ağır yükü paylaşmaları gerekiyor. Umarız, önümüzdeki dönemde Avrupalı muhataplarımız bu konuda daha sağlam, daha somut, daha gerçekçi adımlar atacaktır.”

‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

‘TEMASLAR ARTMAYA BAŞLADI’
“İhracatta bu yıl rekorlar kırdık. Özellikle ihracatımızın büyük bir bölümünün AB ile olduğunu düşünürsek, gerek en büyük ticaret ortağımız Almanya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi gerekse de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi bizim için çok önemli. Berlin’e istişareler için geldim. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler oldukça gelişti. Karşılıklı ziyaretler ve temaslar artmaya başladı. Alman Meclisinde Dışişleri ve AB komisyonları üyeleriyle görüşmeler olacak. İş çevreleriyle de buluşacağız. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili siyasi ilişkileri, ekonomik ticari ilişkileri ve yatırım ilişkilerini ele alacağız. Bunun yanında Türkiye-AB ilişkileri ve bu bağlamda özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin önünün açılması ve Türkiye ile AB ilişkilerinin diğer boyutlarını da kapsamlıca masaya yatıracağız.”

‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, fuarda stant açan Türk şirketlerinin yetkililerinden bilgi aldı. Şirket yetkilileri Çin ile yaşanan kriz nedeniyle Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğü bilgisini paylaştı.

 

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