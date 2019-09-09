‘Sadece sınırlarımızı değil, AB’yi de koruyoruz’

“TÜRKİYE şu anda göç krizini en çok üstlenen ülke konumunda. 18 Mart 2016’da AB ile varmış olduğumuz bir mutabakat var. Bu mutabakatın gereklerinin yerine getirilmesini bekliyoruz. AB’nin gönüllü insani kabul programını başlatması önemli. Bu konuda iki yıldır AB’ye üye ülkeler arasındaki görüşmeler sürüyor. Ancak atılmış bir somut adım henüz yok. AB üyesi ülkelerin Türkiye’deki Suriyelilere yönelik yapması gereken mali yardımın artırılmasını istiyoruz. Hem miktar olarak hem hızlı bir şekilde aktarılmasını bekliyoruz. Bu konudaki beklentilerimizi sık sık dile getiriyoruz.”





AB SINIRLARINI KORUYOR

Suriye’deki gelişmelerin sonucu olarak önümüzdeki günlerde göç konusu yeniden gündeme gelebilir. Türkiye kendisinin yaratmadığı bu göç krizini Avrupa ile birlikte çözmek durumunda. Türkiye bugün, İran, Irak, Suriye sınırında sadece kendi sınırlarını korumuyor, aynı zamanda Avrupa’nın ve NATO’nun sınırlarını koruyor. Türkiye, göç konusunda bir adım attığı zaman sadece kendi üzerindeki göç yükünü değil, Avrupa’nın göç yükünü üstleniyor. Dolayısıyla tüm Avrupa ülkelerinin Türkiye gibi göç yüküne el atmaları ve Türkiye’nin üzerindeki ağır yükü paylaşmaları gerekiyor. Umarız, önümüzdeki dönemde Avrupalı muhataplarımız bu konuda daha sağlam, daha somut, daha gerçekçi adımlar atacaktır.”





‘TEMASLAR ARTMAYA BAŞLADI’

“İhracatta bu yıl rekorlar kırdık. Özellikle ihracatımızın büyük bir bölümünün AB ile olduğunu düşünürsek, gerek en büyük ticaret ortağımız Almanya ile ilişkilerimizin geliştirilmesi gerekse de AB ile ilişkilerin geliştirilmesi bizim için çok önemli. Berlin’e istişareler için geldim. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkiler oldukça gelişti. Karşılıklı ziyaretler ve temaslar artmaya başladı. Alman Meclisinde Dışişleri ve AB komisyonları üyeleriyle görüşmeler olacak. İş çevreleriyle de buluşacağız. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili siyasi ilişkileri, ekonomik ticari ilişkileri ve yatırım ilişkilerini ele alacağız. Bunun yanında Türkiye-AB ilişkileri ve bu bağlamda özellikle Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisinin önünün açılması ve Türkiye ile AB ilişkilerinin diğer boyutlarını da kapsamlıca masaya yatıracağız.”



Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı ve Büyükelçi Ali Kemal Aydın, fuarda stant açan Türk şirketlerinin yetkililerinden bilgi aldı. Şirket yetkilileri Çin ile yaşanan kriz nedeniyle Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğü bilgisini paylaştı.