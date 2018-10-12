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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN / FRANKFURT
12.10.2018 - 12:28, Son Güncelleme:

Raif Badavi Ödülü, 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkaran ARİJ’in

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Raif Badavi Ödülü, 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkaran ARİJ’in

Suudi Arabistan’da sisteme karşı geldiği gerekçesiyle 100 kırbaç cezasına çarptırıldıktan sonra altı yıldan beri tutuklu olan blog yazarı Raif Badavi adına her yıl cesur gazetecilere verilen ödüle, bu yıl bünyesinde 500 gazeteci barındıran gazeteciler ağı ARİJ layık görüldü.

FRANKFURT Kitap Fuarı’nda Alman Friedrich Neumann Vakfı’nın düzenlediği törene Badavi’nin Kanada’da yaşayan eşi Ensaf Badavi ile Federal eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger, TV sunucuları Constantin Schreiber ve Pınar Atalay ile Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Alexander Skipis katıldı.

Raif Badavi Ödülü, 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkaran ARİJ’in

HER YIL ‘BU SON OLACAK’ DİYORUM
ARİJ’in bünyesindeki 500’e yakın gazeteciyle pek çok Ortadoğu ülkesinde rüşvet, hukuksuzluk gibi büyük olayları ortaya çıkardığı, Panama Belgelerinin değerlendirilmesinde de çalıştığı kaydedildi.
Ödülü ARİJ’in kurucusu Rana Sabbagh’a veren Ensaf Badavi, “Bu ödülü her verdiğimde ‘bu son olacak, gelecek yıl kendisi gelip verecek’ diye umut ediyorum” dedi.

Raif Badavi Ödülü, 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkaran ARİJ’in

AJAN DEĞİL, GAZETECİYİZ
Farklı ülkelerde pek çok belgeye mahkeme kararıyla ulaşabildiklerini kaydeden ARİJ Genel Müdürü Rana Sabbagh, “Meslektaşlarım çok ağır koşullarda, hayatları pahasına çalışıyor. Buna rağmen 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkarttık. Mısır gibi ülkeler bize ‘batının ajanı’ etiketini yapıştırdı. Biz ajan değiliz, yalnızca gazeteciyiz. Belgeleri de kamuya sunuyoruz” dedi.

Raif Badavi Ödülü, 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkaran ARİJ’in

ÜZERİMİZE KİN YAĞIYOR
Ödül töreninde konuşan televizyon sunucusu Pınar Atalay ise Almanya’nın belli bölgelerinde de gazetecilerin görev yapamaz hale geldiklerini, hatta saldırıya uğradıklarını belirtti. Atalay, “Üzerimize öyle bir kin yağıyor ki nereden, nasıl buralara geldiğine şaşırıp kalıyoruz” diye konuştu.
Eski Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger de gazetelerin görevinin hükümetleri kontrol etmek olduğunu belirterek, “Doğu Almanya’nın pek çok bölgesinde ‘yalancı basın’ sloganıyla gazeteciler engelleniyor, saldırıya uğruyor. Bunu kabul edemeyiz” dedi.

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