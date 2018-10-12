Raif Badavi Ödülü, 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkaran ARİJ’in
Suudi Arabistan’da sisteme karşı geldiği gerekçesiyle 100 kırbaç cezasına çarptırıldıktan sonra altı yıldan beri tutuklu olan blog yazarı Raif Badavi adına her yıl cesur gazetecilere verilen ödüle, bu yıl bünyesinde 500 gazeteci barındıran gazeteciler ağı ARİJ layık görüldü.
FRANKFURT Kitap Fuarı’nda Alman Friedrich Neumann Vakfı’nın düzenlediği törene Badavi’nin Kanada’da yaşayan eşi Ensaf Badavi ile Federal eski Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger, TV sunucuları Constantin Schreiber ve Pınar Atalay ile Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Alexander Skipis katıldı.
HER YIL ‘BU SON OLACAK’ DİYORUM
ARİJ’in bünyesindeki 500’e yakın gazeteciyle pek çok Ortadoğu ülkesinde rüşvet, hukuksuzluk gibi büyük olayları ortaya çıkardığı, Panama Belgelerinin değerlendirilmesinde de çalıştığı kaydedildi.
Ödülü ARİJ’in kurucusu Rana Sabbagh’a veren Ensaf Badavi, “Bu ödülü her verdiğimde ‘bu son olacak, gelecek yıl kendisi gelip verecek’ diye umut ediyorum” dedi.
AJAN DEĞİL, GAZETECİYİZ
Farklı ülkelerde pek çok belgeye mahkeme kararıyla ulaşabildiklerini kaydeden ARİJ Genel Müdürü Rana Sabbagh, “Meslektaşlarım çok ağır koşullarda, hayatları pahasına çalışıyor. Buna rağmen 500’den fazla önemli olayı ortaya çıkarttık. Mısır gibi ülkeler bize ‘batının ajanı’ etiketini yapıştırdı. Biz ajan değiliz, yalnızca gazeteciyiz. Belgeleri de kamuya sunuyoruz” dedi.
ÜZERİMİZE KİN YAĞIYOR
Ödül töreninde konuşan televizyon sunucusu Pınar Atalay ise Almanya’nın belli bölgelerinde de gazetecilerin görev yapamaz hale geldiklerini, hatta saldırıya uğradıklarını belirtti. Atalay, “Üzerimize öyle bir kin yağıyor ki nereden, nasıl buralara geldiğine şaşırıp kalıyoruz” diye konuştu.
Eski Federal Adalet Bakanı Sabine Leutheusser Schnarrenberger de gazetelerin görevinin hükümetleri kontrol etmek olduğunu belirterek, “Doğu Almanya’nın pek çok bölgesinde ‘yalancı basın’ sloganıyla gazeteciler engelleniyor, saldırıya uğruyor. Bunu kabul edemeyiz” dedi.
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