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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: Facebook
05.12.2018 - 12:16, Son Güncelleme:

‘Rahibe Jenny’nin otobanda striptizine 300 euro ceza

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‘Rahibe Jenny’nin otobanda striptizine 300 euro ceza

Alman Birinci Kanalı ARD’de uzun yıllar yayınlanan dizide ‘Rahibe Jenny’yi canlandıran 40 yaşındaki oyuncu Antje Mönning, otobanda eteğini kaldırıp teşhircilik yaptığı gerekçesiyle 300 euro para cezası aldı.

OYUNCU Antje Mönning, geçtiğimiz haziran ayında otoban kenarındaki TIR kontrol noktasında aracından inerek üç erkeğin bulunduğu yöne doğru striptiz yapmıştı. Altında iç çamaşırı bulunmadığı halde eteğini kaldıran oyuncunun görüntüleri, striptiz yaptığı kişiler tarafından kaydedilmişti. Oyuncunun, striptiz yatığı kişiler ise TIR şoförlerinin evraklarını kontrol eden sivil polisler çıkmıştı. Polisler, oyuncu hakkında tutanak tutup suç duyurusunda bulunmuştu. Bavyera Eyaletinin Kaufbeuren Kentindeki mahkemede görülen davada iki polis ve o sırada kontrol edilen TIR şoförü tanık olarak dinlendi.

‘GÜZEL KADINDI, BAKTIM’
Polisler, kadın oyuncuyu teşhirci olarak gördüklerini ve yapılanı kendilerine hakaret olarak kabul ettikleri yönünde ifade verdi. Tanık olarak dinlenen 51 yaşındaki TIR şoförü ise mahkemede şunları söyledi: “Başta polisler ciddi bir şekilde kimlik ve ehliyet kontrolü yapıyordu. Aniden dans eden kadını gördüm. Kendimi hakarete uğramış hissetmedim. Kadın da güzeldi. Ben de o yöne baktım. Bir erkek her zaman böyle şeylere bakar.”

‘PLANSIZ BİR AKSİYONDU’
Alman Birinci Kanalı ARD’de uzun yıllar yayınlanan dizide ‘Rahibe Jenny’yi canlandıran  Antje Mönning ise kendisini böyle savundu: “Bir kadının kendi vücudunu çıplak göstermesinin neden suç olduğunu algılayamıyorum. Hepimiz dünyaya çıplak geliyoruz.” Mahkeme ise polislere hakaret etmek ve teşhircilikten oyuncuya 300 euro para cezası verdi. Cezayı doğru bulmadığını söyleyen Mönning, karar sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “O gün nasıl oldu bilmiyorum. Plansız bir aksiyondu” dedi.
Almanya’da yasalara göre teşhircilik yasak olduğu için kadın oyuncu teşhir suçu işlemekten para cezası aldı.

 

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