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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraf: Facebook
13.05.2018 - 10:47, Son Güncelleme:

Quim Torra iki oyla kaybetti

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Quim Torra iki oyla kaybetti

İspanya’nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı için ayrılıkçı partilerce aday gösterilen Quim Torra, seçilebilmek için yeterli oyu alamadı. Pazartesi günü yapılacak ikinci turda sonuç alınamaz ve 22 Mayıs’a kadar yeni bir hükümet kurulamazsa, Katalonya yeniden seçime gidecek.

KATALONYA Parlamentosu, kaçak eski başkan Carles Puigdemont ile tutuklu ayrılıkçılardan Jordi Sanchez ve Jordi Turull’un ardından adı ön plana çıkan bağımsızlık yanlısı Quim Torra’nın adaylığının oylanması üzerine toplandı. Konuşmasında “Katalan Cumhuriyeti için usanmadan çalışacağını” belirten Torra, yasa dışı bağımsızlık referandumunun kendilerine verdiği ‘yetkiye’ bağlı kalma taahhüdünde bulundu. Başkanlarının görevden alınan Puigdemont olduğunu belirten Torra, “Bugün seçim konuşmasını ben değil, Katalonya’nın meşru başkanının yapması gerekiyor” dedi.
‘Katalan Cumhuriyeti Anayasasının’ yazılması için çalışacağını kaydeden Torra, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Katalan krizi konusundaki ‘kabul edilemez sessizliğini’ kınadı.
Torra, koşulsuz olarak merkezi hükümetle konuşmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

PUIGDEMONT: ‘HARİKA’
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Torra’nın konuşmasına ilişkin olarak, “Duyduğumuz, gördüğümüz şeyi beğenmedik. Ancak onu eylemlerine göre değerlendireceğiz” diye konuştu. Rajoy, yeni yerel hükümetin kanunlara riayet etmemesi durumunda bölgeyi doğrudan yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.
Hakkında çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde Almanya’da tutuklanan ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılan Puigdemont da adaylığını desteklediği Torra’nın konuşmasını, “Harika” olarak niteledi.

BEŞİNCİ KEZ BAŞARISIZ OLDULAR
Yapılan oylamada Torra, 66 oy alarak gerekli olan 68’e ulaşamadı. Bu sonuçta, ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi’nin (CUP) Puigdemont’tan başkasını desteklememe kararı etkili oldu. Böylece, ayrılıkçılar 5. girişimlerinde de başarı elde edemedi.

ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR
Pazartesi günü yapılacak seçimin ikinci turunda basit çoğunluk aranacak. Eğer bu oylamada da sonuç elde edilemez ve 22 Mayıs’a kadar yeni bir hükümet kurulmazsa, Katalonya yeniden seçime gidecek. Daha önce, iki kez Puigdemont, birer kez de Jordi Sanchez ile Jordi Turull aday gösterilmişti. Ancak Puigdemont kaçak, Sanchez ve Turull da tutuklu oldukları için seçilememişti.

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