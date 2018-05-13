Quim Torra iki oyla kaybetti
İspanya’nın Katalonya Özerk Yönetimi Başkanlığı için ayrılıkçı partilerce aday gösterilen Quim Torra, seçilebilmek için yeterli oyu alamadı. Pazartesi günü yapılacak ikinci turda sonuç alınamaz ve 22 Mayıs’a kadar yeni bir hükümet kurulamazsa, Katalonya yeniden seçime gidecek.
KATALONYA Parlamentosu, kaçak eski başkan Carles Puigdemont ile tutuklu ayrılıkçılardan Jordi Sanchez ve Jordi Turull’un ardından adı ön plana çıkan bağımsızlık yanlısı Quim Torra’nın adaylığının oylanması üzerine toplandı. Konuşmasında “Katalan Cumhuriyeti için usanmadan çalışacağını” belirten Torra, yasa dışı bağımsızlık referandumunun kendilerine verdiği ‘yetkiye’ bağlı kalma taahhüdünde bulundu. Başkanlarının görevden alınan Puigdemont olduğunu belirten Torra, “Bugün seçim konuşmasını ben değil, Katalonya’nın meşru başkanının yapması gerekiyor” dedi.
‘Katalan Cumhuriyeti Anayasasının’ yazılması için çalışacağını kaydeden Torra, Avrupa Birliği (AB) kurumlarının Katalan krizi konusundaki ‘kabul edilemez sessizliğini’ kınadı.
Torra, koşulsuz olarak merkezi hükümetle konuşmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.
PUIGDEMONT: ‘HARİKA’
İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise Torra’nın konuşmasına ilişkin olarak, “Duyduğumuz, gördüğümüz şeyi beğenmedik. Ancak onu eylemlerine göre değerlendireceğiz” diye konuştu. Rajoy, yeni yerel hükümetin kanunlara riayet etmemesi durumunda bölgeyi doğrudan yönetmeye devam edeceklerini vurguladı.
Hakkında çıkarılan yakalama kararı çerçevesinde Almanya’da tutuklanan ancak daha sonra kefaletle serbest bırakılan Puigdemont da adaylığını desteklediği Torra’nın konuşmasını, “Harika” olarak niteledi.
BEŞİNCİ KEZ BAŞARISIZ OLDULAR
Yapılan oylamada Torra, 66 oy alarak gerekli olan 68’e ulaşamadı. Bu sonuçta, ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi’nin (CUP) Puigdemont’tan başkasını desteklememe kararı etkili oldu. Böylece, ayrılıkçılar 5. girişimlerinde de başarı elde edemedi.
ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR
Pazartesi günü yapılacak seçimin ikinci turunda basit çoğunluk aranacak. Eğer bu oylamada da sonuç elde edilemez ve 22 Mayıs’a kadar yeni bir hükümet kurulmazsa, Katalonya yeniden seçime gidecek. Daha önce, iki kez Puigdemont, birer kez de Jordi Sanchez ile Jordi Turull aday gösterilmişti. Ancak Puigdemont kaçak, Sanchez ve Turull da tutuklu oldukları için seçilememişti.
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