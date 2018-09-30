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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: Facebook, Instagram
30.09.2018 - 10:29, Son Güncelleme:

Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı

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Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı

Fransız kanalı C8’de ‘Pazar Dünyalıları’ adlı programa davetli olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen yazar Eric Zemmour, programda sunuculardan biri olan siyahi Hapsatou Sy’ye ırkçı hakaretlerde bulundu, ismiyle alay etti. Orkçı tepki karşısında şoke olan sunucu, stüdyoya gidip ağladı. Programdan istifa eden Hapsatou Sy, ırkçı yazara dava açmaya hazırlanıyor.

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  • Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı
  • Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı
  • Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı
  • Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ERIC Zemmour, Fransa’da herkesin asimile olması gerektiğini ve çocuklara isim takılırken aziz ve azizelerin isimlerinin seçilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sunucu, “Benim ismim Hapsatou ve Fransızım” diye çıkıştı. Bunun üzerine ırkçı yazar, “Fransızca olmalıydı, anneniz hata yapmış, isminiz mesela Corrine olmalıydı” karşılığını verdi. Canlı yayın ara ara kesildi. Yayının devam ettiği kısımlarda da sunucu Afrikalıların da Fransa’nın oluşumunda payı olduğunu ve sömürge ülkelerinin insanlarının Fransa için savaştığını ve çalıştığını hatırlattı. “Fransa, Afrikalılardan önce Fransa olmuştu” diyen Zemmour ise Fransız krallarını sayarak, hiçbirinin Afrikalı veya Müslüman olmadığını belirtti.

Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı

BAŞ SUNUCU SAHİP ÇIKMADI
Pazar günü yayınlanan programın Perşembe günü gerçekleşen çekiminden hemen sonra yayın günü halkı programı izlemeye davet eden ve şok yaşadığını sosyal medyadan paylaşan Hapsatou Sy, ırkçı söylemlerin şokunu atlatamadı. Yayınlanan programda Zemmour’un çoğu söyleminin yasal olarak ceza unsuru taşıdığı için kesildiği ve ara ara Hapsatou’nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğünü paylaşan yapımcılar genç kadına destek olurken, programın baş sunucusu Ardisson’un Hapsatou’ya sahip çıkmadığı belirtildi.
Yayında sansürlenen kısımlar arasında “İsminiz Fransa’ya hakarettir” gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy’nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı.
Ülke çapında tepki toplayan programdan sonra “ifade özgürlüğünün limiti nedir?” şeklinde tartışmalar yapıldı. Fransız halkı ise mesajları ile Hapsatou Sy’ye destek verdi.

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