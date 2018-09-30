Programına konuk aldığı ırkçı yazar, hakaretleriyle siyahi sunucuyu ağlattı
Fransız kanalı C8’de ‘Pazar Dünyalıları’ adlı programa davetli olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen yazar Eric Zemmour, programda sunuculardan biri olan siyahi Hapsatou Sy’ye ırkçı hakaretlerde bulundu, ismiyle alay etti. Orkçı tepki karşısında şoke olan sunucu, stüdyoya gidip ağladı. Programdan istifa eden Hapsatou Sy, ırkçı yazara dava açmaya hazırlanıyor.
ERIC Zemmour, Fransa’da herkesin asimile olması gerektiğini ve çocuklara isim takılırken aziz ve azizelerin isimlerinin seçilmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sunucu, “Benim ismim Hapsatou ve Fransızım” diye çıkıştı. Bunun üzerine ırkçı yazar, “Fransızca olmalıydı, anneniz hata yapmış, isminiz mesela Corrine olmalıydı” karşılığını verdi. Canlı yayın ara ara kesildi. Yayının devam ettiği kısımlarda da sunucu Afrikalıların da Fransa’nın oluşumunda payı olduğunu ve sömürge ülkelerinin insanlarının Fransa için savaştığını ve çalıştığını hatırlattı. “Fransa, Afrikalılardan önce Fransa olmuştu” diyen Zemmour ise Fransız krallarını sayarak, hiçbirinin Afrikalı veya Müslüman olmadığını belirtti.
BAŞ SUNUCU SAHİP ÇIKMADI
Pazar günü yayınlanan programın Perşembe günü gerçekleşen çekiminden hemen sonra yayın günü halkı programı izlemeye davet eden ve şok yaşadığını sosyal medyadan paylaşan Hapsatou Sy, ırkçı söylemlerin şokunu atlatamadı. Yayınlanan programda Zemmour’un çoğu söyleminin yasal olarak ceza unsuru taşıdığı için kesildiği ve ara ara Hapsatou’nun ağır sözlerden dolayı içeri gidip ağlayıp tekrar stüdyoya döndüğünü paylaşan yapımcılar genç kadına destek olurken, programın baş sunucusu Ardisson’un Hapsatou’ya sahip çıkmadığı belirtildi.
Yayında sansürlenen kısımlar arasında “İsminiz Fransa’ya hakarettir” gibi söylemlerin olduğu belirtilirken, Hapsatou Sy’nin programdan istifa ettiği ve Zemmour hakkında yasal süreç başlatacağı açıklandı.
Ülke çapında tepki toplayan programdan sonra “ifade özgürlüğünün limiti nedir?” şeklinde tartışmalar yapıldı. Fransız halkı ise mesajları ile Hapsatou Sy’ye destek verdi.
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