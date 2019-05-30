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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraflar: dpa
30.05.2019 - 15:12, Son Güncelleme:

Post: ‘Nahles seçmenleri korkutuyor’

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Post: ‘Nahles seçmenleri korkutuyor’

AP seçimlerinde yaşanan yıkımdan sonra SPD Genel Başkanı ve Meclis Grup Başkanı Andrea Nahles’in istifası istendi. Salı günü yapılacak Federal Meclis Grup Başkanlığı seçiminde Nahles’e rakip çıkmadı. Muhaliflerin planı, Nahles’in tek başına gireceği seçimlerde az oy alması veya seçilmesi için yeterli sayıya ulaşamaması.

26 MAYIS Pazar günü yapılan Avrupa Parlanmetosu (AP) seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan ve Almanya’nın en büyük ikinci partisi konumunu Yeşillere kaptıran SPD’de işler karışıyor. SPD Lideri Andrea Nahles, kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine eylül ayında yapılması planlanan Federal Meclis Grup Başkanlığı seçimini önümüzdeki salı gününe almıştı. Ancak seçim öncesi tartışmalar sertleşti. Federal Meclis milletvekili Florian Post, SPD Genel Başkanı ve Federal Meclis Grup Başkanı Andera Nahles’in istifasını istedi: “Andrea Nahles ile bu iş gitmez. Nahles seçmenleri korkutuyor. SPD Genel Başkanı olmak Nahles’in çocukluk hayali olduğu için onun partiyi rehin almasına izin verilemez.”
Eleştirilerin artması üzerine SPD Federal Meclis Grup Genel Sekreteri Carsten Schneider ise muhaliflere çağrı yaparak, “Konuşmak yerine aday olun. Cesareti olan aday olsun, olmuyorsa da çenesini tutsun. Buyrun salı günü çıkın aday olun” dedi.

Post: ‘Nahles seçmenleri korkutuyor’
Karl Lauterbach

SCHULZ MEKTUP GÖNDERDİ
Adaylık için ismi geçen eski Genel Başkan Martin Schulz ile parti içinde Nahles’e muhalefet eden Matthies Miersch, bu resti göremedi. İki isim de aday olmayacağını açıkladı. Schulz, milletvekillerine mektup göndererek aday olmayacağını bildirdi. Grup Başkanvekili Karl Lauterbach ise aday olmayan muhalifleri korkak olmakla suçladı. Lauterbach, “Şimdiye kadar birçok kişi hem gizli toplantılarda hem de basında Nahles’in Grup Başkanlığı için doğru isim olmadığını söyledi. Ancak bunların hiçbiri çıkıp aday olmuyor. Bunları korkak olarak görüyorum” dedi. 152 üyeli SPD Federal Meclis Grubu, salı günü yeni grup başkanını seçecek. Toplantı saat 14.00’te başlayacak.

PLAN NAHLES’İN SEÇİLEMEMESİ
SPD kulislerinde, muhalif grupların, aday çıkarmak yerine Nahles’in seçilmesini engellemeyi planladığı konuşuluyor. Muhaliflerin hedefi, Nahles’in grup başkanı olmak için yeterli oyu almasını engellemek veya mümkün olan en düşük oyla seçilmesini sağlamak. SPD’nin sol kanadına mensup milletvekilleri yaptıkları toplantıda Nahles’e destek konusunda hemfikir olamadı. Grup, pazartesi ya da en geç salı günü öğleden önce toplanarak seçimde nasıl bir tutum alacağını tartışacak. Sol kanada mensup milletvekilleri arasında Nahles’e mesafeli duranların sayısı oldukça fazla.

 

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