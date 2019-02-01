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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / FOTOĞRAF: REUTERS
01.02.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Polonya’dan ithal edilen bir tona yakın et bozuk çıktı

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Polonya’dan ithal edilen bir tona yakın et bozuk çıktı

Fransız Tarım Bakanlığına bağlı gıda denetim ekiplerinin, 9 Fransız şirketinde Polonya’dan ithal edilen yaklaşık 795 kilo etin bozuk olduğunu tespit etmesi, başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği’ni alarma geçirdi.

TESPİT edilen bozuk etlerin yaklaşık 150 kilosuna el konulduğu konusunda Fransız basınına açıklama yapan Fransa Tarım Bakanı Didier Guillaume, Avrupa Birliği ülkelerine hasta sığırların etlerini pazarlayan kesimhaneyle ilgili Polonya’nın Ostroleka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bilgisini de verdi. Geriye kalan 650 kiloluk bozuk etin nerede bulunduğuna dair bilgilerin kısa bir sürede ellerine ulaşacaklarını ifade eden Bakan Guillaume, dışarıdan ithal edilen ürünlerin izlenebilirliğini sağlayan sistemin oldukça faydalı olduğuna dikkat çekti.

‘ÇOK KÖTÜ BİR DOLANDIRICILIK’
El konulmayan bozuk etlerin satışa sunulup sunulmadığı konusunda henüz bilgi sahipleri olmadıklarını söyleyen Bakan Guillaume, “Çok kötü bir dolandırıcılık. Polonyalı bir kesimhanenin gıda dolandırıcılığı” diyerek konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. AB Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseri Vytenis Andiukaitis ise, gelecek hafta et konusunda Avrupa’nın büyük et ihracatçısı olan Polonya’da birtakım incelemelerde bulunacağını açıklarken, Polonya makamlarını Avrupa standartlarına uyum sağlama konusunda çağrıda bulundu.

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