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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraf: Twitter
24.06.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

Polisin yakasındaki o amblemler ne anlama geliyor

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Polisin yakasındaki o amblemler ne anlama geliyor

Almanya’nın Ostritz kentinde aşırı sağcıların düzenlediği rock konserinde görev yapan bir polisin yakasındaki şüpheli amblemler tepki çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı emniyete bu işaretlerin anlamını sordu.

NEONAZİLER hafta sonu Almanya’nın Saksonya Eyaleti’ndeki küçük Ostritz kentinde buluştu. Aşırı sağcı NPD’nin düzenlediği ve iki gün süren sağ tandanslı rock konserine yaklaşık bin civarında neonazi katıldı. Kent sakinleri ise neonazilerin toplantısına karşı ‘Barış Festivali’yle karşılık verdi. Olay çıkmaması için bin 400 polis görev yaptı. Ancak bir polisin yakasındaki aşırı sağı çağrıştıran semboller, şüphelere yol açtı. Polisin fotoğrafı sosyal medyada dolaştı ve emniyete, “Bu sembollerin anlamı ne? Bu resmi bir sembol mü yoksa yine münferit bir olay mı?” diye soruldu. Polisin yakasında üstteki rozette Yunanca, “Molon Labe” yazıyor. Molon Labe, “Gel de al” anlamına geliyor. Bu söz Sparta Kralı I. Leonidas’ın düşmanlarının silahları bırakın çağrısına verdiği cevap olarak biliniyor. Bu sözü aşırı sağcılar ve ABD’de silah tutkunları kullanıyor. Aşırı sağcı İdentitaere Bewegung (Kimlik Hareketi) Spartalıların ‘Lambda’ işaretini kullanıyor.

AŞIRI SAĞCILAR KULLANIYOR
Polisin yakasındaki ikinci rozette ise haçlı şövalyelerinin amblemi var. Aşırı sağcılar, Christchurch saldırganı ve 85 kişiyi öldüren aşırı sağcı Breivik bu amblemi kullanıyor. Saksonya Eyalet Emniyeti, sosyal medyadaki sorulara Twitter hesabından cevap verdi. Polisin federal polis memuru olduğu ve kendisiyle konuştuktan sonra bu rozetleri yakasından çıkardığı açıklandı.

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