Polis, kapkaççıların görüntüleri bir yıl sonra paylaştı
Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişiyi gasp eden üç saldırganı yakalayamayan polis, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri yasalar gereği bir yıl sonra paylaştı.
BERLİN’İN küçük İstanbul olarak bilinen Keruzberg semtindeki Mehringdamm metro istasyonunda 13 Mayıs 2018’de sabah saat 05.00 sıralarında üç saldırgan, 32 yaşındaki yolcuyu ağır aralayarak cep telefonunu gasp edip, kaçtı. Yaşları 18 ile 25 arasında değişen saldırganların görüntüleri ise metro istasyonundaki güvenlik kameralarına yansıdı. Polis bir yılı aşkın süre yaptığı soruşturmada gaspçıların kimliklerini tespit edemedi.
‘TÜM METOTLARIN TAMAMLANMASI GEREKİR’
Polis, hala kimliği belirlenemeyen üç gaspçıyı yakalamak için fotoğraflarını paylaştı. Halktan yardım isteyen polis, gaspçıların fotoğraflarını yayınlamak için neden bir yıl beklendiğini, “Yasalar gereği fotoğraflar kamuoyuyla paylaşılmadan önce şüphelilerin yakalanması için tüm metotların tamamlanması gerekir. Tüm yasal yollar denendikten sonra fotoğraflar ve görüntüler yayınlanabilir” diyerek açıkladı.
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