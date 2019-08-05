Polis her yerde onları arıyor
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Memmingen Cezaevi’nde yatan 36 yaşındaki Gökhan Günbeyi ile 37 yaşındaki arkadaşı Vaja Burjanadze, firar etti.
FİRARİLERİ yakalamak için alarma geçen polis, pazar günü havalandırmaya çıkan iki mahkûmun cezaevi duvarını aşarak demir yolu boyunca koşarak izini kaybettirdiğini açıkladı. Gökhan Günbeyi’nin yolda cezaevi kıyafetini çıkardığını, bunun yerine siyah tişört ve beyaz kısa şort giydiği bilgisini de paylaşan polis, iki firarinin silahlı olup olmadıklarıyla ilgili ellerinde somut bir bilginin bulunmadığını açıkladı.
Polis, firarileri görenlerin ya da yerini bilenlerin 110 numaralı telefona bilgi vermesini istedi. Her iki firari de soygun ve özel mülkiyete zarar verme suçlarından cezaevinde tutuluyordu. Aramalara helikopterler de havadan destek veriyor.
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