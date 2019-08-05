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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: Polis
05.08.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Polis her yerde onları arıyor

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Polis her yerde onları arıyor

Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ndeki Memmingen Cezaevi’nde yatan 36 yaşındaki Gökhan Günbeyi ile 37 yaşındaki arkadaşı Vaja Burjanadze, firar etti.

FİRARİLERİ yakalamak için alarma geçen polis, pazar günü havalandırmaya çıkan iki mahkûmun cezaevi duvarını aşarak demir yolu boyunca koşarak izini kaybettirdiğini açıkladı. Gökhan Günbeyi’nin yolda cezaevi kıyafetini çıkardığını, bunun yerine siyah tişört ve beyaz kısa şort giydiği bilgisini de paylaşan polis, iki firarinin silahlı olup olmadıklarıyla ilgili ellerinde somut bir bilginin bulunmadığını açıkladı.
Polis, firarileri görenlerin ya da yerini bilenlerin 110 numaralı telefona bilgi vermesini istedi. Her iki firari de soygun ve özel mülkiyete zarar verme suçlarından cezaevinde tutuluyordu. Aramalara helikopterler de havadan destek veriyor.

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