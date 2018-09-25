Polis bu kadını bulamayınca halktan yardım istedi
Berlin polisi, güvenlik kamerasına yansıyan fotoğraftan kimliği ve adresi belli olmayan bu kadının peşine düştü.
BERLİN metrosunda yolculuk yapan kadının yanında bulunan iki kişi, U9 metro hattında oturan bir kişiye saldırdı. 17 Haziran'da saat 00.45 meydana gelen saldırıda 43 yaşındaki yolcu ağır yaralandı. Kafasını yere çarpan yolcu, bir süre bilincini kaybetti. Vücudunun üst bölgesinden de yaralar alan yolcu, hastaneye kaldırıldı.
Polis U9 hattında yolculuk yapıp Steglitz istasyonunda inen ikisi erkek biri kadın üç kişi hakkında soruşturma başlattı. Polis bu kişileri bulamayınca halktan yardım istemeye karar verdi. Bu amaçla kadına ait fotoğrafı yayınladı.
Polis, iki saldırgana eşlik eden kadını tanıyanların en yakın karakola veya 030-4664 47 33 10 numaralı telefondan bilgi vermesini istedi. Polis kadının kimliğini veya yaşadığı adresi tespit etmeye çalışıyor.
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