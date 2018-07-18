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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraf: İHA
18.07.2018 - 16:46, Son Güncelleme:

Polis, Alman kadının katilini yakalamak için çoban oldu

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Polis, Alman kadının katilini yakalamak için çoban oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yalnız yaşayan yerleşik Alman Karin Ellen Hitzel’i boğarak öldürüp üzerini otlarla kapatan şahıs, saklandığı Kepez ilçesinde polisin film gibi operasyonuyla yakalandı.

MANAVGAT’ın Sorgun Mahallesi Avni Akın Caddesi’nde 8 Temmuz tarihinde müstakil tripleks evde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Alman vatandaşı Karin Ellen Hitzel’i eski erkek arkadaşı Hasan V. evinin bahçesinde ölü buldu. Olay yerine çağrılan polis ekipleri, evde ve bahçede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, Hitzel’in 3-4 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından çalışmalarını il genelinde yoğunlaştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının yüzünde, burnunda, çenesinde ve boyun kısmında kırıklar olduğunu belirledi. Alman kadının komşularının ifadelerine başvurulurken, son telefon görüşmeleri de incelendi.

Polis, Alman kadının katilini yakalamak için çoban oldu

SAKLANDIĞI ARKADAŞI DA SABIKALI
Cinayeti aydınlatmak için gece gündüz aralıksız çalışan ekipler, cinayet zanlısının kadının komşusu ve ilçede geçici inşaat işçisi olarak çalışan 38 yaşındaki Ş.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin Alman kadını 4 Temmuz günü öldürüp, aynı günün akşamı otobüsle Hatay’a gittiği belirlendi. Ş.A.’nın izini takip eden ekipler, şahsın 10 Temmuz tarihinde Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi ormanlık alanda daha önceden tanıdığı ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan arkadaşı Ö.Ç.’nin yanında saklanmaya başladığını belirledi.

POLİS KILIKTAN KILIĞA GİRDİ
Ş.A.’yı yakalamak isteyen ekipler, bölgede günlerce çoban ve çiftçi kılığında çalışma yaptı. Polis, dikkat çekmemek için bölgede hayvan otlattı, traktör ve kamyonetlerle çiftçilik yaptı. Bu sabah saatlerinde bölgeden araçla kaçmaya çalışan iki şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerinden 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Hitzel’in 7 yıldır Manavgat’ta yaşadığı, Almanya’da bir kızı ve iki evlatlığı olduğu öğrenildi. Ş.A.’nın ise emniyetteki ifadesinde Alman kadınla bahçede alkol aldıktan sonra birlikte olmak istediğini, kadın reddedince alkolün de etkisiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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