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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN - Fotoğraf: Ing Image
31.01.2019 - 14:19, Son Güncelleme:

Polis açıkladı: 4-13 yaşları arasında 23 çocuk...

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Polis açıkladı: 4-13 yaşları arasında 23 çocuk...

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaletinde 2018’in aralık ayında yakalanan 56 yaşındaki pedofilin, yaşları 4-13 arasında değişen 23 küçük yaştaki çocuğa cinsel saldırıda bulunduğu belirlendi. Bu sayının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

2018’in aralık ayında 56 yaşındaki Andreas V. ile suç ortağı 33 yaşındaki bir başka sapık ve onlara çocuk pornografisi siparişi veren bir kişi yakalanmıştı. Polis ve savcılık yetkilileri, üçlünün bilgisayar ve cep telefonlarında yaptıkları incelemede küçük çocuklara ait binlerce pornografik görüntü buldu. 56 ve 33 yaşındaki iki sapığın cinsel saldırıda bulundukları çocukların görüntülerini kaydettikleri ve bunları çoğalttıkları belirlendi. İki sapığın 10 yıldan beri kaydettikleri görüntüleri tüm dünyaya satıp para kazanmayı da planladıkları kaydedildi. Yetkililer, şimdiye kadar cinsel saldırı kurbanı 23 çocuğun tespit edilebildiğini, ancak bu sayının daha fazla olma ihtimalinin bulunduğuna dikkati çekti. Sapık Andreas V.’nin küçük çocukları hediyeler vererek Lügde’deki kamping alanında bulunan kendisine ait kulübeye götürdüğü ve burada sapık emellerini gerçekleştirdiği belirtildi.

İLK ŞİKAYET ÜÇ YIL ÖNCE
Andreas V. hakkında ilk şikâyetin ise 2016’da yapıldığı ortaya çıktı. Aynı yerde kamp yapan 57 yaşındaki Jens Ruzsitska, yerel gazetelere sapık hakkında yaklaşık üç yıl önce şikâyetçi olduğunu söyledi. Sapığın iki küçük kızına sarkıntılık yaptığı için polise gittiğini söyleyen Ruzsitska, ayrıca gençlik dairesine de şikâyette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi: “Çok açık şekilde o pedofildi. Çünkü sürekli küçük çocukları elliyordu. Gençlik dairesi ve polis bana inanmadı. Bana, kamping alanının çok güvenli olduğunun garantisini verdiler. Sözlerime dikkat etmem gerektiğini ve başkasının imajına zarar vermemem konusunda beni uyardılar.”
Soruşturmayı yürüten Başsavcı Ralf Vetter de yaptığı açıklamada Jens Ruzsitska’nın sözlerini doğruladı: “Beyanları resmi kayıtlarda var.”

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