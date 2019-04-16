Arızalanınca acil iniş yapan uçak toprağa saplandı
Alman Hava Kuvvetleri’ne ait ‘Global 5000’ tipi uçağın, Berlin’deki Schönefeld Havalimanı’ndan kalktıktan sonra fonksiyon arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptığı ve tekerleğinin toprağa saplandığı kaydedildi.
ALMAN Hava Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, uçağın Schönefeld Havalimanı’na inişte kanatlarının piste değdiği, uçakta yolcu olmadığı ve mürettebatın ise sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. Açıklamada, arızanın sebebinin araştırıldığı da ifade edildi. Yaşanan olay nedeniyle havalimanında tüm uçuşlar durduruldu, uçaklar başka havaalanına yönlendirilirken havaalanındaki yolcular mağdur oldu. Kalkış yapması gereken uçaklar alanda öğlene kadar bekletildi. Öğleden sonra havaalanında rötarlı da olsa iniş kalkışlar yapılmaya başlandı. Schönefeld Havalimanı’ndan Türkiye’ye de uçuşlar gerçekleşiyor. Türkiye’den Berlin’e yolcu taşıyan uçakların biri bölümü de Schönefeld’e iniş yapıyor. Berlin’den Türkiye’ye uçuşların bir bölümü de kentin diğer havaalanı Tegel’den gerçekleşiyor.
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