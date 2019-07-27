Perşembe sıcak, cuma dolu vurdu
Belçika’da perşembe günü termometreler 40 derecenin üstünü gösterirken, cuma günü ise sert rüzgarlar, yağmur ve dolu ülkeyi esir aldı.
BELÇİKA Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü’nün (MRG) yaptığı uyarılar çerçevesinde cuma akşam saatlerinde ülkenin pek çok bölgesinde sert rüzgarlar, yağmur ve dolu yağdı. Lige ile Almanya’nın Aachen kentini birbirine bağlayan E-40 otobanından araçlar aşırı yağış nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Kuvvetli rüzgarlar pek çok bölgede ağaçların yola devrilmesine ve araçların ilerlemesine engel oldu.
Brüksel’de ise bölge parkları saat 14.00’ten sonra halkın dolaşımına kapatıldı. Başkentteki önlemlerin ise pazar gününe kadar devam edeceği bildirildi.
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