Pep Guardiola tarihe geçti! İspanya, Almanya ve İngiltere...
Pep Guardiola, İspanya, Almanya ve İngiltere'de üst üste 2'şer şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.
İngiltere Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı 4-1 yenen Manchester City, şampiyonluğa ulaştı.
Manchester City, Agüero'nun 28, Laporte'un 38, Mahrez'in 63 ve İlkay Gündoğan'ın 72. dakikadaki golleriyle maçı 4-1 kazandı.
Liverpool da Mane'nin 17 ve 81. dakikada attığı gollerle Wolverhampton'ı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 98'e çıkaran Manchester City, Liverpool'un bir puan önünde art arda 2'nci, toplamda 6. kez şampiyon oldu.
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