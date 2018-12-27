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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN
27.12.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Peggy’nin ikinci katil zanlısı da serbest

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Peggy’nin ikinci katil zanlısı da serbest

Peggy Knobloch cinayeti zanlısı olarak tutuklanan 41 yaşındaki Manuel S. de serbest bırakıldı. Zanlının tutukluluk halinin kaldırılmasından sonra akıllara yine polis hata mı yaptı sorusu geldi.

Peggy Knobloch henüz 9 yaşındayken 2001 yılında okul dönüşü ortadan kaybolmuş, küçük kızın kemikleri 15 yıl sonra 2016’da tesadüfen ormanlık alanda bulunmuştu. Polis, Peggy’nin katil zanlısı olarak zihinsel özürlü Ulvi K.’yı suçlamış yargılama sonucu hapis cezasına çarptırmıştı. 11 yıl boyunca klinikte tutulan Ulvi K. daha sonra yapılan ikinci yargılamada suçsuz bulunmuştu.

AVUKATSIZ SAATLERCE SORGULANMIŞ
Peggy cinayetini araştıran cinayet masası ekipleri, cenaze şirketi çalışanı Manuel S.’yi katil zanlısı olarak suçlamış, sorgulamış daha sonra da nöbetçi mahkemeye çıkarıp tutuklatmıştı. Avukatının itirazı üzerine önceki gün şüphelinin tutukluluğu kaldırıldı. Manuel S.’nin tıpkı Ulvi K. gibi avukatı olmadan saatlerce sorgulandığı anlaşıldı. Manuel S.’nin avukat isteğini sorguyu yapan polislerden biri ‘Savcı var yeter’ diyerek ret ettiği iddiası ortaya atıldı. Cinayet masası ekipleri Ulvi K.’yı da yanında avukatı olamaksızın uzun saatler sorgulamış, o sorgudan sonra da polis Ulvi K.’nın katil olduğuna kanaat getirmişti.

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