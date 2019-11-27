Park halindeki lüks otomobilleri benzin dökerek yaktılar
Almanya’nın Pforzheim kentindeki Jochen-Klepper caddesi ile Siegfried caddesi üzerinde park halindeki 5 araç, gece saat 23.15 sıralarında kundaklandı.
ALINAN bilgiye göre benzin dökerek araçları yakan şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süren bir müdahalenin ardından alevleri söndürürken, Porsche ve Mercedes marka lüks otomobiller kullanılamaz hale geldi. Polis, kundakçıları yakalamak için soruşturma başlattı.
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