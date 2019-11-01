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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / FOTOĞRAFLAR: DHA / FACEBOOK
01.11.2019 - 11:01, Son Güncelleme:

‘Paranoyak personelin temizleneceğini ümit ediyoruz’

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‘Paranoyak personelin temizleneceğini ümit ediyoruz’

Almanya’nın Duisburg kentinde bir araya gelen Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bir Türk’e şiddet uyguladığı öne sürülen polisleri protesto etti.

26 Türk sivil toplum kuruluşundan temsilcilerin bulunduğu platform, Karamanlılar Derneği lokalinde toplanarak basın açıklaması yaptı. Açıklamada, kelepçelenerek Duisburg karakola götürülen İrfan Ayaş’ın, saatlerce işkenceye maruz bırakıldığı belirtilerek polisler kınandı. Platform adına konuşan Recep Kara, dini, dili ve ırkı ne olursa olsun bir insana polis karakolunda böyle bir işkence yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

‘Paranoyak personelin temizleneceğini ümit ediyoruz’
‘KINIYORUZ’
Kara, şiddet olaylarının, kurum içinde ırkçı ve paranoyak personel olduğunu gösterdiğini vurgulayarak, “Bu saygın kurumun bu hasta ve ırkçı personelini temizlemesi toplum olarak Ümidimiz ve beklentimizdir” dedi. Açıklamada, “Farklı kültür, millet ve inançların uyum ve huzur içinde yaşadığı Duisburg’da STK’lar ve kanaat önderleri olarak bu menfur polis şiddetini kınıyor ve protesto ediyoruz. Mağdur vatandaşımız başta olmak üzere her türlü insan hakları ihlallerine karşı, tam bir birlik ve bütünlük içerisinde organize olarak mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

‘Paranoyak personelin temizleneceğini ümit ediyoruz’

NE OLMUŞTU?
Almanya’nın Duisburg kentinde yaşayan İrfan Ayaş’ın (41), karıştığı kavga sonrası polisler tarafından götürüldüğü karakolda darbedildiği öne sürülmüştü. Hastanede tedavi altına alınan Ayaş’ın elmacık kemiğiyle kolunun kırıldığı, başından yaralandığı ve vücudunda darbe izleri bulunduğu belirlenmişti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise çıkan kavga sonucu olay yerine giden polise mukavemet gösteren Ayaş’ın gözaltına alınarak karakola götürüldüğü doğrulanırken, şiddet uygulandığı iddiası kabul edilmemişti.

 

 

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