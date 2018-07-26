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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
26.07.2018 - 12:14, Son Güncelleme:

Özil’e yapılanlar ümitsizliği körükledi

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Özil’e yapılanlar ümitsizliği körükledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Mesut Özil’in ayrılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamaların akabinde, Alman medyasının aynı tavrı sürdürüp, olayı daha ileri boyutlara taşıma niyeti, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının Almanya’da geniş ve fonksiyonel bir zemine oturtulmak istendiğinin de açık bir işaretidir” dedi.

YTB Başkanı Eren, Almanya’da yüzyılın davası olarak nitelendirilen NSU davasının karar duruşması sürecinde dahi Alman medyasının Almanya bürokrasisinin ve siyaset kurumunun olanlardan ders çıkarmadığını vurguladı. Eren, “Mesut Özil üzerinden yeni ve tehlikeli bir ırkçı söylem damarının ortaya çıkmasında hiçbir sakınca görmemişlerdir” dedi. 
Türkiye itidal beklerken ve hatta Alman toplumunun bir kısmı Mesut Özil’e sahip çıkarken sorumluluk makamlarında oturanların yangını körüklemeyi tercih ettiğini söyleyen Eren, “Başarılı ve model oluşturan bir figür olarak Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’ndaki varlığının sorgulanır hale gelmesi, çok kültürlülük ve kimliklere saygı konusunda Almanya’nın bir göçmen toplumundan beklenen seviyenin ne kadar altında kaldığını ortaya koymaktadır” diye konuştu.

KATKI KAYBINA YOL AÇIYOR
Eren, Özil’e yapılanların Almanya’daki Türk ve Müslüman göçmen toplumların, özellikle de gençlerin toplumsal kabul görme konusundaki ümitsizliklerini pekiştirdiğini vurguladı.
Başarılı figürlerin kamuoyu önündeki görünürlükleri arttıkça maruz kaldığı ayrımcılık ve ırkçı tutumun da artmasının, göçmen toplulukların kabiliyet ve potansiyellerini ortaya koymalarını zorlaştırdığına dikkati çeken Eren, bu durumun göçmenlerin genel olarak Almanya’ya sağlayacağı katkının kaybına da yol açtığını söyledi. Eren, şunları kaydetti:

BİRLEŞTİRİCİ ÜSLUBA İHTİYAÇ VAR
“Mesut Özil’in ayrılma kararıyla ilgili yaptığı açıklamaların akabinde, Alman medyasının aynı tavrı sürdürüp, olayı daha ileri boyutlara taşıma niyeti, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının Almanya’da geniş ve fonksiyonel bir zemine oturtulmak istendiğinin de açık bir işaretidir. Avrupa ülkelerinde, bilhassa Almanya’da kullanılan sert, ayrıştırıcı ve yabancılaşmaya yol açan dil ve tutumların terk edilmesi, buna karşın, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, barışçıl ve birleştirici bir üslubun geliştirilmesi hiç olmadığı kadar gereklidir.”

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