‘Özel alana parkın cezasını şoför öder’

YARGITAY bu kararı, özel mülkiyete park edilen aracın sahibine kesilen cezanın tahsil edilememesi üzerine bir kişinin başvurusuyla aldı. Araç sahibi kadın, aracı kendisi park etmediği için cezayı reddetmişti. Yerel mahkeme de araç sahibini haklı bulmuştu.

Yargıtay, özel mülkiyete araç park edilmesini iki kişinin kendi aralarında özel anlaşması çerçevesinde değerlendirdi. Bu yüzden de araç sahibinin değil, sürücünün sorumlu olduğu yönünde karar aldı. Yargıtay kararında ayrıca araç sahibinin sürücünün ismini vermeyi ise zorunlu kıldı. Daha önce yerel mahkemeler, araç sahibinin sürücü ismini vermek zorunda olmadığı yönünde kararlar almıştı. Bu durumda da mülkiyet sahipleri, özel mülkiyetlerini araç parkı olarak kullananlardan para talep edemiyordu.