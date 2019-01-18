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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Türkiye
18.01.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Ozan Kabak, Türk futbol tarihine geçti!

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Ozan Kabak, Türk futbol tarihine geçti!

Ozan Kabak 11 milyon avro bonservis bedeliyle tarihe geçti. Genç stoper henüz ilk sezonunda ve üstelik 19 yaşında olmasına rağmen Türkiye’den yurtdışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu unvanına erişti

Galatasaray’dan bir yıldız kaydı, hem de daha yeni yeni parlamaya başlamışken... Sezon başında formayı kapar kapmaz taraftarların gönlünde taht kuran genç oyuncu, sarı-kırmızılı ekipte sadece 17 maça çıkmasına ve henüz 19 yaşında olmasına rağmen Türk futbol tarihine geçen bir rekorla Stuttgart’a transfer oldu. A takımla çıktığı ilk sezonda deyim yerindeyse teri kurumadan dünyanın en önemli liglerinden biri olan Bundesliga’nın yolunu tutan genç stoper, Türkiye’den yurtdışına giden en pahalı Türk defans oyuncusu unvanının da sahibi olmayı başardı. Ozan Kabak ayrıca 11 milyon avroluk bonservis ücretiyle Galatasaray’ın Avrupa’ya ihraç ettiği en pahalı 4. futbolcu olurken, 13 milyon avroya Atletico Madrid’e giden Arda Turan’dan sonra sarı-kırmızılı kulüpten en yüksek bedelle Avrupa’ya giden ikinci Türk oyuncu oldu.

Ozan Kabak, Türk futbol tarihine geçti

DUYGUSAL VEDA
Ozan Kabak ayrıca sosyal medyadaki duygusal paylaşımıyla da Galatasaray taraftarlarının gönlünde bir kez daha taht kurdu. Florya’da çektiği bir videoda genç oyuncu şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray futbolcusu olmadan önce, Galatasaray taraftarı oldum. Hayallerime için her gün Tekirdağ’dan İstanbul’a 300 kilometrelik yolculuklar yaptım. Mayıslar hep bizimdi ama geçen mayıs benim için en özeliydi. Fatih Terim, hocam, yol göstericim... Bana öğrettikleri, kariyerim boyunca benimle olacak. Ve Galatasaray tribünleri... Bana layık gördüğünüz ‘Galatasaray’ın evladı’ sıfatını ömrüm boyunca göğsümde taşıyacağım. Galatasaray formam bir daha giyileceği güne kadar evimin baş köşesinde olacak. Sarı-kırmızı kültürle yetişmiş bir futbolcu olarak sizleri gururlandırmak için var gücümle çalışacağım”...

TFF AÇIKLADI
Yoğun kar yağışı sebebiyle ertelenen Bolu ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası mücadelesinin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, son 16 turundaki ilk maçın 22 Ocak Salı günü 19.45’te Bolu’da, rövanşının ise 29 Ocak 20.30’da Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacağını açıkladı.

YURTDIŞINA GİDEN EN PAHALI TÜRKLER

Cenk Tosun Beşiktaş-Everton 22 m€ Santrfor

Cengiz Ünder Başakşehir-Roma 15m€ Orta saha

Arda Turan G.Saray-A.Madrid 13m€ Orta saha

Ozan Kabak G.Saray-Stuttgart 11m€ Defans

Alpay Özalan F.Bahçe-A. Villa 9m€ Defans

G. Karadeniz Trabzonspor-Kazan 8,7m€ Orta saha

Burak Yılmaz G.Saray-B. Guoan 8m€ Santrfor

Fatih Tekke Trabzonspor-Zenit 7,5m€ Santrfor

Ersan Gülüm Beşiktaş-H. Fortune 7m€ Defans

Okay Yokuşlu Trabzonspor-C. Vigo 6m€ Orta saha

Atınç Nukan Beşiktaş-Leipzig 6m€ Defans

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