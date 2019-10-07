Ozan Kabak için Milan yeniden kapıda

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon euro'ya Stuttgart'a giden ve sezon sonunda ise takımının küme düşmesinin ardından 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında Schalke 04'ün yolunu Ozan Kabak için transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çizme basınında çıkan haberlere göre Ozan Kabak için AC Milan'ın ısrarı sürüyor.

Sezon öncesi Stuttgart'a 15 milyon euro ödeyerek Ozan Kabak'ı almayı hedefleyen ancak A Milli oyuncunun Almanya'da kalmak istemesi nedeniyle bunu başaramayan AC Milan'ın Ocak'ta yeni bir hamle daha yapabileceği duyuruldu. Haberi duyuran İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Milan'ın ilgisinin devam ettiğini de bildirmiş oldu

Milan'ın idarecileri Ricky Massara ve Paolo Maldini, genç defans oyuncusunu almak için yoğun temaslarda bulunurken Ozan Kabak'ın Schalke ısrarını kıramamıştı. Sakatlığı nedeniyle yalnızca 12 dakika süre alabilen ve formadan uzak kalan 19 yaşındaki futbolcunun son iki senedeki profesyonel maç kariyeri ise şu şekilde oldu

OYNADIĞI KULÜPLERDEKİ PERFORMANSI

18 MAÇ: GALATASARAY

17 MAÇ: STUTTGART

2 MAÇ: SCHALKE

Ozan Kabak, kısa bir süre önce Schalke'nin internet sitesine şöyle konuşmuştu;

Teknik direktör ile aran nasıl?

''Performansımdan memnun olduğunu söyledi. İlk günümden beri onunla çok iyi bir iletişimimiz var. Stuttgart'tan gelmeden önce onunla yaptığım konuşma transferde çok etkileyici oldu. Her zaman bana tavsiyelerde bulunuyor ve daha iyi olmama yardımcı ediyor.''

Schalke taraftarları hakkında ne düşünüyorsun?

''Çok iyiler. İlk günümden itibaren beni bu kulübün bir parçası gibi hissettirdiler. Her antrenmanda onların gücünü hissedebiliyoruz. Deplasman maçlarımızda bile harika bir şekilde bizi destekliyorlar.''

Gelsenkirchen'i nasıl buldun?

''Ev tuttum, antrenman alanımıza çok yakın. Çok güzel kafe ve restorantlar var. Sakatlık ve iyileşme sürecim nedeniyle çok fazla gezemedim aslında. Ama her yerini öğreneceğim.''

Ahmed Kutucu, Suat Serdar, Levent Mercan ve sen, 4 Türk futbolcusunuz. Beraber bir şeyler yapıyor musunuz?

''Tabii ki! Dışarıda buluşup çok zaman geçiriyoruz. Bazen yemeğe beraber gidiyoruz. Bazen sırf buluşup muhabbet ediyoruz. Çocuklar, benim Almancamı geliştirmemde de yardımcı oluyor.''

Almanca derslerin nasıl gidiyor?

''Her gün daha iyi oluyor. Şu anda soyunma odasında takım arkadaşlarımla konuşabiliyor ve onları anlayabiliyorum. Almanca dersleri çok yardımcı oluyor. Haftada 3 kez derse gidiyorum.

Ailen Gelsenkirchen'e gelip seni ziyaret etti mi?

''Annem geçici olarak burada benimle kalmıştı. Babam ve kardeşim de sürekli gelip beni görüyor. Hepsi benden çok mutlu. Hepsi de Gelsenkirchen'i çok seviyor.