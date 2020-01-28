Oyuncak dünyasına Türkiye çıkarması

BU yıl 71’inci düzenlenecek olan Uluslararası Nürnberg Oyuncak Fuarı’na 70 ülkeden 2 bin 843 katılacak. Bu firmaların 2 bin 203’ünü yabancılar oluşturuyor. Türkiye’den 52 firmanın yer alacağı fuara ise en fazla katılımı 640 firmayla ev sahibi, 364 firmayla Çin sağlayacak. 100 binin üzerinde yenilikler olmak üzere bir milyonun üzerinde ürünün sergileneceği fuarı 70 bin uzman iş insanı ziyaret edecek.

Göz kamaştıran oyuncaklar arasında bebekler, pelüş hayvanlar, model trenler, maketlerle tabii ki son tekonoloji oyuncaklar, robotlarla faşing kıyafetleri, süsleme kağıtları ve çeşitli aksesuarlar da fuarda yer alacak. Tahta oyuncaklar tanıtılacağı fuar 2 Şubat’a kadar açık kalacak.



