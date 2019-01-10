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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Fotoğraflar: Arşiv
10.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Oynatmadan 153 milyon sterlin!

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Oynatmadan 153 milyon sterlin!

Manchester City yaptığı yatırımlarla ve son yıllarda futboldaki başarısıyla dikkat çekerken; bir başka özelliğiyle de gündeme geldi. City, çeşitli liglerden aldığı gelecek vaat eden oyuncuları ve alt yapıdan yetişen 16 oyuncuyu 153 milyon Sterlin’e sattı. Bunlar arasında Enes Ünal Enes Ünal ve Jason Denayer de var.

Manchester City'de son olarak Brahim Diaz, Real Madrid'e transfer olurken; İngiliz ekibiyle ilgili bir başka detay yeniden gündeme geldi. Zira, Manchester Manchester'ın Maviler'i, gelecek vaat eden oyuncuları takıma katması ve daha sonra bunları bunları satmasıyla biliniyor.

Kadrosuna kattığı kattığı oyuncular bazıları City'nin formasını hiç giymemelerine karşın, yüksek bonservis bedelleriyle de gitti.
Bunun örneklerinden birisi de Enes Ünal oldu. Enes Ünal'ı 2015'te 3 milyon Euro'ya Bursaspor'dan transfer eden Manchester City, genç oyuncuyu daha sonra sırasıyla Genk, NAC Breda, Twente'ye kiraladı. İngiliz devi, Enes Ünal'ı oynatmadan 2017 başında Villarreal'e 12.7 milyon Sterlin'e (Yaklaşık 14 milyon Euro) sattı. Brahim Diaz, City formasını giymeyen oyuncular arasında yer alırken; 19.8 milyon Sterlin'e Real Madrid'in yolunu tuttu. Bu süreçte en çok formayı giyen oyuncu Kelechi Iheanacho oldu.

Maviler ile 20 maça çıkan Nijeryalı forvet için Leicester 25.4 milyon Sterlin ödedi. Galatasaray'da iki dönem kiralık oynayan Jason Denayer ise sezon başında Lyon'a 9.9 milyon Sterlin'e satıldı. City'de lig maçında forma giyemeyeyen Denayer de İngiliz ekibine en çok kazandıran isimler arasında yer aldı.

City, oynatmadığı veya sınırlı sayıda oynattığı 16 oyuncunun bonservisinden ise toplam 153 milyon Sterlin kazandı. City'nin 153 milyon Sterlin bonservis bedeliyle sattığı oyuncuların toplam 33 maç forma giymesi ise dikkat çekti.

Bu arada City, alt yapı tesislerine 2014'te 200 milyon Sterlin'den fazla harcamıştı. Bu harcamaların bir kısmı ise satılan bu oyunculardan gelen parayla karşılandı.

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