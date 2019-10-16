Öyle bir şey söyledi ki!.. Eleştiriler artınca geri adım attı
Almanya’nın Bavyera Eyalet Başbakan Yardımcısı ve Hür Seçmenler Lideri Hubert Aiwanger, insanların silahlanması çağrısında bulundu. Aiwanger, “Almanya’nın ve Bavyera’nın güvenliği için düzgün erkekler ve düzgün kadınlar çantasında bıçak taşıma iznine sahip olmalı. Biz böylece ağır asayiş suçların önüne geçebiliriz. Doğrusu bu olur” dedi.
BAVYERA Eyalet Başbakanlık Müsteşarı Florian Herrmann, Aiwanger’in çağrısıyla ilgili bir soruya verdiği cevapta, “Ben onun silahlanma çağrısı yaptığı konusunda çok emin değilim. Aiwanger’in yaptığı açıklamanın sonucu ne olur ve neyi hedeflediğinin hesabını kendisi yapmalı” dedi. Muhalefet parti temsilcileri ise başbakan yardımcısını halkı silahlanmaya çağırmakla suçlayıp eleştirdi. Aiwanger ise eleştirilerin artması üzerine geri adım attı. Silahlanma çağrısı yapmadığını ve mevcut yasaların yürürlükte kalmasını savunduğunu söyleyen Aiwanger, “Silah taşıma ruhsatı olanların taşımaya devam etmesini ve avcı derneklerine yönelik silah bulundurma kurallarının değişmemesini kastettim” dedi.
Bremen ve Aşağı Saksonya Eyalet hükümetleri, Eyaletler Meclisi’ne önerge vererek kamu alanlarında bıçak taşınmasının yasaklanmasını istemişti. Bavyera ise bu isteğe karşı çıkmıştı. Aiwanger, yaptığı çağrının bu konuyla ilgili olduğunu belirtti.
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