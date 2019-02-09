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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Kazım DOĞAN
09.02.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Öykü Arin, Mira ve Bahar için dostluk maçı

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Öykü Arin, Mira ve Bahar için dostluk maçı

Yaşamaları için ilik nakline ihtiyacı olan Öykü Arin, Mira, Bahar ve benzer durumdaki hastalar için Almanya’da düzenlenen kampanyalar devam ediyor. Futbol takımlarının da katıldığı kampayalar için Öykü Arin’in anneannesi de destek çağrısını yineledi.

ALMANYA futbol 5. Ligi’nde Bad Homburg’u temsil eden Vatanspor ile Gruppenliga ekibi Bad Nauheim Türkspor, Öykü Arin için dostluk maçı yaptı. Karşılaşma öncesi her iki takımın oyuncuları ile seyirciler doku tipleme için tükürük örneği verdiler. Bad Nauheim Türkspor Başkanı Celil Gezici, “Çocuklarımızı iyi insan yetiştirmek için çaba gösteriyor, toplumun sorunlarına kayıtsız kalmamalarını nasihat ediyoruz. Kampanyayı görünce biz de birşeyler yapmak istedik. Gençlerimiz de ilgi göstererek bizi yanıltmadı” dedi.

Öykü Arin, Mira ve Bahar için dostluk maçı

Bad Homburg temsilcisi Öner Ekiz de iki Türk takımının kampanya için maç yapması ve insanları doku örneği vermeye davet etmesinin iyi bir girişim olduğunu söyledi. Karşılaşmanın 29. dakikasında Dino Cakovic takımı Vatanspor’u 1-0 öne geçirdi. Bad Nauheimli Salih Yaşaroğlu 40. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çevirerek durumu eşitledi. Bad Nauheim, ikinci yarının başında kendi kalesini attığı golle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Öykü Arin, Mira ve Bahar için dostluk maçı

ANNEANNE TÜRKLERDEN DESTEK İSTEDİ
Düsseldorf Heinrich Heine Üniversite Kliniği himayesinde Öykü, Mira ve Bahar ile benzer durumda olan acil kök hücre bekleyen hastalar için düzenlenen kampanyalar da devam ediyor. Öykü Arin’in anneannesi Havva Duman, vatandaşlarımıza 9 Şubat’ta Frankfurt Kültür ve Eğitim Derneği’nde (KUBİ), 10 Şubat’ta DİDF Gençlik Derneği ve Göçmen Kadınlar Birliği’nde ve 24 Şubat’ta da Wetzler Alevi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kapmanyalara destek vermeleri çağrısı yaptı.

KAMPANYA YER VE TARİHLERİ
* 9 Şubat 2019, saat 13.00 – 17.00 arası, Kubi (Kültür ve Eğitim Derneği – Hanauer Land Str. 182, Eingang A, 60314 Frankfurt)
* 10 Şubat 2019, saat 11.00 – 18.00 arası, DİDF Gençlik Derneği, Göçmen Kadınlar Birliği (Rudolfstr. 13, 60327 Frankfurt
* 24 Şubat 2019, saat 11.00 – 16.00 arası, Wetzlar Alevi Kültür Merkezi (Niedergirmeserweg 12, 33576 Wetzlar)

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