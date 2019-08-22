‘Örnek anne’ sahtekâr çıktı!

ALMANYA onu televizyon kanallarında engelli beş çocuğunu tek başına büyüten ‘fedekâr anne’ olarak tanıdı. Farklı televizyon kanallarına çıkarak engelli çocuklarının hikâyelerini anlattı. Sağlık ve bakım sistemlerindeki açıkları eleştirdi. Çıktığı her televizyon kanalı tarafından ‘örnek anne’ olarak lanse edildi. Gerçeğin farklı olduğu ise yıllar sonra ortaya çıktı.

Maike B.’nin haberini ilk olarak 2014’te Spiegel TV yaptı. Ardından Stern Televizyonu Maike B.’yi ekranlara çıkardı. Gazeteler aynı yıl anne ile tekerlekli sandalyeye mahkûm çocuklarının hayat hikâyelerini yazdı. 2015’te bu kez RTL ‘Bu kadının beş engelli çocuğu var’ diye program yaptı.

SADECE SAĞLIK KASASINDAN 140 BİN EURO ALDI

Maike B. konuştuğu gazetecilere ve televizyonculara çektiği zorlukları anlattı. Yıllarca sahte belgelerle sağlık kasasından ve çalışma ajansından para aldı. Sadece sosyal kasalardan bugüne kadar aldığı para 140 bin Euro. Çocukların bazılarının kemiklerini sürekli kırıldığını ve ‘Cam Çocuk’ olduklarını anlattı. Bir kızının romatizma nedeniyle yürüyemediği, diğer çocuklarının kaslarının zayıf olduğu yalanını uydurdu. Çocuklarını yıllarca yaşıtlarıyla görüştürmedi veya kısıtlı görüşmelerine izin verdi. Böylece çocukların sosyalleşmesini de engelledi.

KIZI ALEYHİNDE İFADE VERDİ

Bütün bu yaptıkları ortaya çıkınca da kendisini hâkim karşısında buldu. Lübeck’deki ilk duruşmada 27 yaşındaki büyük kızı Jessica R., annesinin aleyhinde tanıklık yaptı. Annesinin neden bu yalanı uydurduğu sorusuna bu cevabı verdi: “Dikkat çekmek istiyordu. Bizleri kemiklerimizin kırılacağı konusunda ikna etti. 18 yaşıma geldiğimde muayene oldum. Doktor böyle bir hastalığımın olmadığını tespit etti. Doktorlar veya uzmanlar eve geldiğinde bizleri tekerlekli sandalyeye oturtup hasta rolü yapmamızı istiyordu.”

‘BİZİ TEHDİT EDİYORDU’

Hâkim Helga von Lukowicz’in, “Neden onun dediğini yaptınız” sorusuna ise, “Oyuncak veriyordu. Bize, ‘Alacağımız parayla daha fazla güzel şeyler satın alırız’ diyordu. Tekerlekli sandalyeye oturmak istemediğimizde tehdit ediyordu” cevabını verdi. Maike B.’nin diğer çocukları ise annelerinin aleyhinde tanıklık yapmayı reddetti.