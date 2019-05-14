Opel, Avrupa’da sattığı 210 bin aracı geri çağırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriOpel, Avrupa’da sattığı 210 bin aracı geri çağırdı
GeriAvrupa Opel, Avrupa’da sattığı 210 bin aracı geri çağırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DHA
14.05.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

Opel, Avrupa’da sattığı 210 bin aracı geri çağırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Opel, Avrupa’da sattığı 210 bin aracı geri çağırdı

Opel, Adam ve Corsa modellerinin 1,2 ile 1,4 litrelik motor hacmine sahip benzinli araçları, yüksek hızla seyirlerde lambda sensörünin hata verme ihtimali üzerine geri çağırdı.

ALMANYA Opel merkezinden yapılan açıklamada, Avrupa genelinde 2018 ve 2019 yılı imalatlı Opel Adam ve Corsa model 210 bin aracın servislere geri çağrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, Opel Adam ve Corsa’nın 1,2 ile 1,4 litrelik motor hacmine sahip benzinli araçlarında, yüksek hızla seyirlerde lambda sensörünin hata verme ihtimalinin bulunduğu; söz konusu hatanın, kanuni nitrik oksit değer sınırlarının aşılmasına sebep olabileceği belirtildi.
Arızanın herhangi bir Opel servisinde, program güncellemesiyle ücretsiz giderilebileceği kaydedilirken, bu arızadan etkilenen Almanya’daki araç sayısının da 54 olduğu bildirildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber

Weber’i eleştirdi: ‘Türkiye’den başka söylemi olmayan biri’

Siyasi suçların yarısını aşırı sağcılar işledi

Nesrin Teyze’den kötü haber!

“Fransa Eğitim Bakanının ifadeleri kabul edilemez ve üzücü”