Önce uzaklaştırdık, sonra işten attık, daha ne yapalım!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs gösterilerindeki davranışını ciddi hata olarak tanımladı ancak medya ve muhalefeti de olayı abartmakla ve sürekli gündemde tutmakla suçladı.
CUMHURBAŞKANI Macron, temaslarda bulunmak üzere gittiği Fransa’nın Bagneres-de-Bigorre kentinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve yakın koruması Benalla’nın 1 Mayıs gösterileri sırasında bir genci darp ettiği olayla ilgili medyayı yanlış bilgiler paylaşmakla suçlayan Macron, “Onu (Benella) Elysee Sarayı’nda işe aldığım için gururluyum” dedi. Benalla’ya gereken cezayı verdiklerini söyledi. Macron, “Sıcaklar sadece Paris’te başınıza vuruyor sanırım, buralarda kimse Benalla’yı konuşmuyor” diyerek muhalefet ve basını olayı abartmakla ve yapay olarak gündemde tutmakla suçladı. Benalla’yı işten çıkardıklarını söyleyen Macron, “İlk hatasında uzaklaştırma cezası verdik, ikinci hatasında da işten çıkardık” diye konuştu.
SARAYDAKİ OFİSİNE BASKIN
Fransız basınına göre Benalla’nın Elysee Sarayı’ndaki eski ofisine baskın düzenlendi. Haberlerde, baskın sırasında Benalla’nın da hazır bulunduğu ifade edildi.
Macron’un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda, Benalla’ya ilişkin Ulusal Meclis’te kurulan soruşturma komisyonuna ifade vermişti. Olayı 2 Mayıs’ta öğrendiği ve o sırada Macron’un Avustralya ziyaretinde olduğunu belirten Strzoda, Benalla’nın 15 gün görevinden uzaklaştırılması ve Elysee Sarayı’nda daha düşük bir pozisyonda göreve getirilmesi kararını Macron’dan bağımsız olarak 2 Mayıs’ta kendisinin aldığını, bu konudaki tüm sorumluluğu üstlendiğini ifade etmişti.
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