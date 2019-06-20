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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
20.06.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

‘Ölüm kamyoneti’ davasında cezalar müebbete çevrildi

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‘Ölüm kamyoneti’ davasında cezalar müebbete çevrildi

Avusturya’nın Burgenland eyaletinde 71 sığınmacının bir kamyonette hayatını kaybettiği ‘ölüm kamyoneti’ davasında bir üste mahkeme, dört örgüt üyesine verilen 25’şer yıllık hapis cezasını müebbete çevirdi.

MACARİSTAN’ın Szeged kentinde görülen davada mahkeme, suç örgütü liderinin 100 bin Euro için 71 sığınmacının ölümüne göz yumduğu ortaya çıkan ‘ölüm kamyoneti’ davasında yargılanan 14 sanık hakkındaki kararını açıkladı. 

Mahkeme, üçü Bulgar biri Afgan dört sanığı, 14 yaşını doldurmamış birden çok kişiyi eziyet çektirerek öldürmekten ve suç örgütü üyesi olmaktan suçlu buldu.
Müebbet hapis cezası verilen dört sanık arasından sadece birisinin 30 yıllık hapis cezasından sonra serbest bırakılabileceği açıklanan kararda, diğer 10 sanık ise 4 ila 8’er yıl hapis cezalarına çarptırıldı.

BİNDİKTEN 1.5 SAAT SONRA HAVASIZLIKTAN ÖLDÜLER
Avusturya’nın Slovakya ve Macaristan sınırına yakın Burgenland eyaletinde 27 Ağustos 2015’te, havalandırması ve penceresi bulunmayan, kapısı sadece dışarıdan açılabilen 15 metrekarelik kamyonet kasasında Irak ve Afganistan vatandaşı 59 erkek, 8 kadın ve 4 çocuğun cesedi bulunmuştu.
Olayla ilgili Avusturya’da başlayan soruşturma, Macar yetkililere devredilmişti. Macaristan’da 21 Haziran 2017’de başlayan yargılanma sürecinde savcılık, olaya ilişkin 14 kişi hakkında “ölüme sebebiyet vermek ve suç örgütü kurarak insan kaçakçılığı yapmak” suçlamasında bulunmuş, polis tarafından bulunan kamyonetteki 71 sığınmacının 1,5 saat içinde oksijen yetersizliğinden hayatını kaybettiği belirtilmişti.

‘Ölüm kamyoneti’ davasında cezalar müebbete çevrildi

KARGO HEDEFE VARMAZSA 100 BİN EURO KAYBEDERİM
Sığınmacıları Avusturya’ya taşıyan kamyonet hareket ettikten yaklaşık 40 dakika sonra sığınmacıların havasızlıktan bağırmaya başlamasına rağmen şoförlerin, örgüt liderinden aldığı “Eğer kargo hedefe ulaşmazsa 100 bin Euro kaybederim” talimatı üzerine sığınmacılara yardımcı olmadığı vurgulanmıştı. Geçen yıl haziranda açıklanan kararda, suç örgütü üyeliği, cinayete yardım ve insan kaçakçılığından suçlu bulunan 4 sanık 25’şer yıl hapis cezasının yanı sıra 10 yıl kamu görevinden ve ömür boyu Macaristan’a girişten men edilmiş ayrıca 4 sanığın 103 milyon Macar forinti (yaklaşık 320 bin avro) değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verilmişti.
Szeged Başsavcılık Sözcüsü György Lörinczy, ocak ayında yaptığı açıklamada sanıkların cezalarının artırılması için karara itiraz ettiğini belirtmişti.

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