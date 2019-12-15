‘Öğrencilerime verdiğim emeği, oğluma vermedim’

EMEKLİ öğretmen Songül Telli, farklı okulda, farklı müdür, farklı öğretmenlerle çalıştığını belirterek, “Alman öğretmenlere Türk öğrencilerin neler yapabileceğini gösterdim. İlk yıllar liseden on öğrenciden biri, ikisi mezun olabiliyordu. Ama çabalarımızla durum normale döndü. Öğrencilerime verdiğim emeği, iki oğluma vermedim. Çocuklarımız, torunlarımız liseyi, üniversiteyi bitirdiğinde, bir de Türkçeyi iyi bildiklerinde biz mutlu oluyoruz. Bir lisan, bir insandır. Bu ABD’de de, İngiltere’de böyle. Alman hükümetinin de özverisini görmek gerek. Okulları açık tuttu, bizlere maaş verdi” dedi.





‘MELEK MİSİNİZ ÖĞRETMENİM?’

Emekli öğretmen Gülşen Eldelekli de mesleğe Çankaya’da başladığını, evlenince Almanya’ya geldiğini söyledi. Dört yıl kadar kadınlara okuma-yazma kursu ve seramik dersleri verdiğini kaydeden Eldelekli, “1980’li yıllarda pek çok öğretmenin 12 Eylül nedeniyle yurtdışına çıktığını ve eyaletlerden iş istediğini anımsattı. İlk yıllar birleşik sınıflarda ders yapıldığını kaydeden Gülşen Eldelekli şöyle dedi: “Dört köyde dokuz okulu birleştirerek dersler verdim. Türkçe ana dil derslerini din dersi saatine kaydırınca rahatladık. Bu şekilde 25 yılı tamamladım. Ben mesleğimi çok sevdim. Çocuklar ‘Melek misin?’ diye sorar. Melek değilim. Genç arkadaşlara tavsiyem de sabırlı olun, her şeye sevgiyle yaklaşın. Her şeyin başı sevgidir.”





TÜRKÇE DERSİ KAZANILMIŞ BİR HAK

40 yıllık meslek hayatından sonra emekli olan Turan Dalmış da Türkiye’den gelen öğretmenlerin çok zor koşullarda çalıştıklarını söyledi. 1977 yılında Avrupa Topluluğu’nun Türk işçilerin geri döneceğini ön görerek, çocukların Türkiye’de uyumunu kolaylaştırmak için bütün üye ülkelerde Türkçe ana dil dersleri verilmesini başlattığını kaydeden Dalmış, “1983 yılında Hessen Eyaleti normal ders programına aldı. Verdiğimiz notlar öğrencinin sınıf geçmesini etkiliyordu. 1999 yılından itibaren emekli olanların veya ayrılanların yerine yeni öğretmen atamama kararı alındı. 2007 yılından itibaren de Türkiye’den atanmaya başlandı. Almanya’da Telc sınavıyla B1 ve B2 sertifikaları veriliyor. Bu da çok önemli bir kazanım. Türkçe’nin yeri okullardır. Bu işin eğitimini almış öğretmenler tarafından verilmeledir. Türkçe dersi, kazanılmış bir haktır. Bu haktan vaz geçmeyelim” diye konuştu.