‘O milyonlar kazanıyor, biz sosyal yardımla geçiniyoruz’
Union Berlin takımında top koşturan Sebastian Polter’in eski eşi Denise Polter, iki çocuğuyla ortada kaldı. Denise Polter, “O milyonlar kazanırken, biz sosyal yardımla geçiniyoruz. Her gün posta kutuma icra mektupları geliyor”diyerek eski kocasını mahkemeye verdi.
İKİNCİ lig takımı Union Berlin’in orta saha oyuncusu Sebastian Polter’le bir zamanlar büyük aşk yaşayan Denise Polter, Bild Gazetesi’ne yaşadığı zorlukları anlattı: “Tanıştığımızda adı sanı bilinmeyen, büyük rüyaları olan toy, parasız pulsuz bir futbolcuydu. Benim için hiçbir önemi yoktu. İyi ve kötü günlerde beraber olduk. Özellikle de ağır sakatlandığında, kariyer rüyasının tehlikeye düştüğü zamanlarda ona hep destek oldum.”
Biri kız biri erkek iki çocukları dünyaya geldikten sonra Sebastian Polter’in İngiltere’ye transfer olduğunu, iyi para kazandığını, ardından kendisini çocuklarla birlikte Almanya’ya geri gönderdiğini anlatan Denise Polter, “Almanya’ya geri döndüğüm gün, WhatsApp üzerinden bana bir ayrılık mesajı attı. Hiçbir gerekçe göstermeden” dedi.
BAŞKA BİR KADIN İÇİN BİZİ TERK ETTİ
Sebastian Polter’in başka bir kadın bulduğu için kendisini terkettiğini tahmin eden Denise Polter, 3 yıl boyunca ayda kendisine 3 bin 500 Euro nafaka ödediğini, sonra “Yeteri kadar sana para gönderdim” deyip nafakayı kestiğini söyledi. Şimdi sadece iki çocukları için çocuk başına ayda 441 Euro para ödediğini anlatan Denise Polter, “Beni ortak borçlarımızla yalnız bıraktı. 30 bin Euro borcum birikti. Hemen her gün icra mektubu geliyor” dedi. Şimdi sosyal yardımla geçinmeye çalıştıklarını söyleyen Polter, eski kocasını mahkemeye verdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle