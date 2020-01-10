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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 10.01.2020 - 14:38,Son Güncelleme:/

O imama sınır dışı istediler

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O imama sınır dışı istediler

Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD’nin füze saldırısında ölen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis için Hamburg ve Berlin’deki iki camide yas töreni düzenlendi.

BERLİN’in Neukölln semtindeki İmam Rıza Camisi’nde yas törenine çağrıda Kasım Süleymani ve Mehdi el Mühendis ‘kahraman şehitler’ olarak nitelendirildi. Yas töreni için hazırlanan Almanca çağrıda, “ABD’nin terör saldırısı sonucu öldürülen kahraman şehitler Kasım Süleymani ve Mehdi el Mühendis için” denildi. Hamburg’da ise İmam Ali Camisi’nde düzenlenen yas törenine karşı gösteri yapıldı. Hamburg’daki caminin kapatılması ve imamın sınır dışı edilmesi istendi.

O imama sınır dışı istediler

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