O imama sınır dışı istediler

BERLİN’in Neukölln semtindeki İmam Rıza Camisi’nde yas törenine çağrıda Kasım Süleymani ve Mehdi el Mühendis ‘kahraman şehitler’ olarak nitelendirildi. Yas töreni için hazırlanan Almanca çağrıda, “ABD’nin terör saldırısı sonucu öldürülen kahraman şehitler Kasım Süleymani ve Mehdi el Mühendis için” denildi. Hamburg’da ise İmam Ali Camisi’nde düzenlenen yas törenine karşı gösteri yapıldı. Hamburg’daki caminin kapatılması ve imamın sınır dışı edilmesi istendi.