Nürnberg’in 17. Başkonsolosu Serdar Deniz göreve başladı
Dört yıllık görev süresi sona eren ve Ankara’ya dönen Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün yerine atanan Başkonsolos Serdar Deniz göreve başladı.
ALMANYA’nın Nürnberg kentine 17. Başkonsolos olarak atanan Serdar Deniz, evli ve iki çocuk babası. İngilizce ve Fransızca dillerini bilen Deniz, görev süresi dolan ve Ankaraya dönen Yavuz Kül’ün yerine atandı. 1 Eylül 2019’da Nürnberg Başkonsolosluğu görevine başlayan 1966 doğumlu Serdar Deniz’in özgeçmişi şöyle:
* İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1988’de mezun oldu.
* Dışişleri Bakanlığı’ndaki memuriyetine 1990 yılında Personel Dairesi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak başladı.
* Yurtdışında sırasıyla; Dakka Büyükelçiliği’nde Ataşe (1993-1995), Stokholm Büyükelçiliği’nde İkinci Katip (1995-1998), Kuveyt Büyükelçiliği’nde Müsteşar (2000-2004), Varşova Büyükelçiliği’nde Büyükelçilik Birinci Müsteşarı (2006 – 2010), Lübliyana Büyükelçiliği’nde Büyükelçilik Birinci Müsteşarı (2012-2016), Lahor Başkonsolosluğu’nda Başkonsolos (2016-2018) olarak görev yaptı.
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