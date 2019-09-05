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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
05.09.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Nürnberg’in 17. Başkonsolosu Serdar Deniz göreve başladı

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Nürnberg’in 17. Başkonsolosu Serdar Deniz göreve başladı

Dört yıllık görev süresi sona eren ve Ankara’ya dönen Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül’ün yerine atanan Başkonsolos Serdar Deniz göreve başladı.

ALMANYA’nın Nürnberg kentine 17. Başkonsolos olarak atanan Serdar Deniz, evli ve iki çocuk babası. İngilizce ve Fransızca dillerini bilen Deniz, görev süresi dolan ve Ankaraya dönen Yavuz Kül’ün yerine atandı. 1 Eylül 2019’da Nürnberg Başkonsolosluğu görevine başlayan 1966 doğumlu Serdar Deniz’in özgeçmişi şöyle:
* İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 1988’de mezun oldu.
* Dışişleri Bakanlığı’ndaki memuriyetine 1990 yılında Personel Dairesi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak başladı.
* Yurtdışında sırasıyla; Dakka Büyükelçiliği’nde Ataşe (1993-1995), Stokholm Büyükelçiliği’nde İkinci Katip (1995-1998), Kuveyt Büyükelçiliği’nde Müsteşar (2000-2004), Varşova Büyükelçiliği’nde Büyükelçilik Birinci Müsteşarı (2006 – 2010), Lübliyana Büyükelçiliği’nde Büyükelçilik Birinci Müsteşarı (2012-2016), Lahor Başkonsolosluğu’nda Başkonsolos (2016-2018) olarak görev yaptı.

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