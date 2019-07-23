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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
23.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Nuri'yi kaptan görmek istiyor

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Nuri'yi kaptan görmek istiyor

Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olunca Werder Bremen'de kaptanlık için Nuri Şahin'in adı öne çıktı. Werder Bremenli futbolcular hafta sonuna kadar yeni kaptanlarını seçecek.

BUNDESLIGA ekiplerinden Werder Bermen'in Teknik Direktörü Florian Kohfeldt, Nuri Şahin'in takım kaptanı olmasını istiyor. Genç Teknik Direktör Kohfeldt Nuri'yi hem futbol yeteneğini hem de karakterini övdü. 36 yaşındaki teknik adam “Nuri kesinlikle güvenilir bir futbolcu. Saha içindeki performansı ve takım içindeki duruşuyla benim için kaptanlık yapacak bir futbolcu. Nuri kaptanlık potansiyeli olan biri” dedi.

Nuriyi kaptan görmek istiyor

Werder Bremen'de Max Kruse'nin Fenerbahçe'ye transfer olmasıyla kaptanlık bandı boşa çıkmıştı. Kampta bulunan Werder Bremen, hafta sonuna kadar yeni kaptanını seçecek. Bu sezon takımın değişmez futbolcusu olması beklenen Nuri Şahin'in ismi kaptanlık için öne çıktı. Daha önce Dortmund'da kaptanlık bandı takması ve uzun yıllardır Bundesliga'da oynaması kaptanlık için Nuri'nin isminin öne çıkmasını sağlıyor. Nuri dışında Niklas Moisander, Maxi Eggestein ve Davy Klaassen'nin de kaptanlık için imi geçiyor. Kimin kaptan olacağına futbolcular karar verecek. Futbolcular arasında yapılacak oylamayla yeşil beyazlıların kaptanı belirlenecek.

Nuriyi kaptan görmek istiyor

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